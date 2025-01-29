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В Совфеде рассказали о преследовании на Западе "неудобных" экспертов - РИА Новости, 29.01.2025
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13:23 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/zapad-1996096415.html
В Совфеде рассказали о преследовании на Западе "неудобных" экспертов
В Совфеде рассказали о преследовании на Западе "неудобных" экспертов - РИА Новости, 29.01.2025
В Совфеде рассказали о преследовании на Западе "неудобных" экспертов
"Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие в организации наблюдения за выборами в России, преследуются под надуманными предлогами, говорится в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. "Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие в организации наблюдения за выборами в России, преследуются под надуманными предлогами, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, документ опубликован на сайте СФ. "Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие организовывать процесс наблюдения за свободным волеизъявлением российских граждан, теперь преследуются под надуманными предлогами на том же "демократическом Западе", - говорится в документе. Так, 16 декабря 2024 года профессор Парижской академии геополитики Алеся Милорадович была названа лицом, "ответственным за дестабилизирующую деятельность России за рубежом, и включена в санкционный список ЕС за "вербовку граждан Франции, участвовавших в наблюдательной миссии" и "организацию поездок французских детей в международный детский центр "Артек", и такого рода фактов немало", - отмечается в докладе. Сенаторы напоминают, что самый большой состав - 1513 аккредитованных международных наблюдателей - присутствовал на российских президентских выборах в 2018 году. В 2024 году на выборах президента России присутствовало 1115 международных наблюдателей и экспертов из более чем 120 государств мира, а это две трети стран-членов ООН. Наблюдатели по итогам выборов дали положительные заключения о соответствии отечественных электоральных процедур всем международным принципам и стандартам, а также и действующему законодательству Российской Федерации. При этом далеко не все страны "старой Европы", как и в целом не все страны "коллективного Запада", ввели у себя институт международного наблюдения, подчеркивают в комиссии. Например, во многих американских штатах установлен полный запрет на присутствие международных наблюдателей на проводимых на их территории выборах. И всё больше штатов США отказываются признавать статус иностранных наблюдателей на выборах, о чем заявили, в частности, в БДИПЧ ОБСЕ. "Хотя в то же самое время федеральные власти США постоянно настаивают на присутствии различных международных экспертов на выборах в других странах, включая Россию", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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россия, сша, франция, совет федерации рф, евросоюз, артек
Россия, США, Франция, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Артек
В Совфеде рассказали о преследовании на Западе "неудобных" экспертов

Совфед: неудобные для Запада эксперты преследуются под надуманными предлогами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. "Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие в организации наблюдения за выборами в России, преследуются под надуманными предлогами, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, документ опубликован на сайте СФ.
"Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие организовывать процесс наблюдения за свободным волеизъявлением российских граждан, теперь преследуются под надуманными предлогами на том же "демократическом Западе", - говорится в документе.
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Так, 16 декабря 2024 года профессор Парижской академии геополитики Алеся Милорадович была названа лицом, "ответственным за дестабилизирующую деятельность России за рубежом, и включена в санкционный список ЕС за "вербовку граждан Франции, участвовавших в наблюдательной миссии" и "организацию поездок французских детей в международный детский центр "Артек", и такого рода фактов немало", - отмечается в докладе.
Сенаторы напоминают, что самый большой состав - 1513 аккредитованных международных наблюдателей - присутствовал на российских президентских выборах в 2018 году. В 2024 году на выборах президента России присутствовало 1115 международных наблюдателей и экспертов из более чем 120 государств мира, а это две трети стран-членов ООН.
Наблюдатели по итогам выборов дали положительные заключения о соответствии отечественных электоральных процедур всем международным принципам и стандартам, а также и действующему законодательству Российской Федерации.
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При этом далеко не все страны "старой Европы", как и в целом не все страны "коллективного Запада", ввели у себя институт международного наблюдения, подчеркивают в комиссии. Например, во многих американских штатах установлен полный запрет на присутствие международных наблюдателей на проводимых на их территории выборах. И всё больше штатов США отказываются признавать статус иностранных наблюдателей на выборах, о чем заявили, в частности, в БДИПЧ ОБСЕ.
"Хотя в то же самое время федеральные власти США постоянно настаивают на присутствии различных международных экспертов на выборах в других странах, включая Россию", - говорится в докладе.
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