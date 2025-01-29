https://ria.ru/20250129/zapad-1996063869.html

Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025

Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:56:00+03:00

2025-01-29T10:56:00+03:00

2025-01-29T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте СФ. "Непосредственно в период избирательных кампаний западные информационные сети активизируются главным образом с целью дискредитации как самого голосования, его результатов, так и избирательных процедур, поддержки противоправных акций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе за счет фейков и информационных манипуляций", - говорится в документе. Сенаторы отмечают, что недруги России делают особую ставку на использование информационных технологий, включая сложные, многоуровневые кампании по информационному вмешательству. "Попытки такого вмешательства в период подготовки и проведения выборов носят как краткосрочный, так и долгосрочный, стратегический характер", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20240317/dannye-1933772244.html

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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф