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Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025
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10:56 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/zapad-1996063869.html
Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде
Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025
Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде
Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:56:00+03:00
2025-01-29T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте СФ. "Непосредственно в период избирательных кампаний западные информационные сети активизируются главным образом с целью дискредитации как самого голосования, его результатов, так и избирательных процедур, поддержки противоправных акций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе за счет фейков и информационных манипуляций", - говорится в документе. Сенаторы отмечают, что недруги России делают особую ставку на использование информационных технологий, включая сложные, многоуровневые кампании по информационному вмешательству. "Попытки такого вмешательства в период подготовки и проведения выборов носят как краткосрочный, так и долгосрочный, стратегический характер", - отмечается в докладе.
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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

Сенаторы: западные информсети активизируются для дискредитации выборов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте СФ.
"Непосредственно в период избирательных кампаний западные информационные сети активизируются главным образом с целью дискредитации как самого голосования, его результатов, так и избирательных процедур, поддержки противоправных акций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе за счет фейков и информационных манипуляций", - говорится в документе.
Сенаторы отмечают, что недруги России делают особую ставку на использование информационных технологий, включая сложные, многоуровневые кампании по информационному вмешательству.
"Попытки такого вмешательства в период подготовки и проведения выборов носят как краткосрочный, так и долгосрочный, стратегический характер", - отмечается в докладе.
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