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Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025
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10:25 29.01.2025 (обновлено: 10:53 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zapad-1996058452.html
Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде
Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025
Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде
Западные спецслужбы, в том числе через НПО и соцсети, пытаются использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни в РФ, говорится в докладе... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:25:00+03:00
2025-01-29T10:53:00+03:00
россия
совет федерации рф
нато
политика
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные спецслужбы, в том числе через НПО и соцсети, пытаются использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни в РФ, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте Совета Федерации."Есть серьёзные основания полагать, что для дестабилизации политической системы России зарубежные спецслужбы, в том числе через подведомственные им НПО и тому подобные структуры, а также социальные сети и кадровых сотрудников соответствующих организаций стран НАТО, пытаются максимально использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни везде, где это возможно", - говорится в документе.
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россия, совет федерации рф, нато, политика
Россия, Совет Федерации РФ, НАТО, Политика
Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде

Комиссия СФ рассказала о попытках Запада разжечь национальные конфликты в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Фойе Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные спецслужбы, в том числе через НПО и соцсети, пытаются использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни в РФ, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте Совета Федерации.
"Есть серьёзные основания полагать, что для дестабилизации политической системы России зарубежные спецслужбы, в том числе через подведомственные им НПО и тому подобные структуры, а также социальные сети и кадровых сотрудников соответствующих организаций стран НАТО, пытаются максимально использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни везде, где это возможно", - говорится в документе.
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