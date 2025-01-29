https://ria.ru/20250129/zapad-1996058452.html

Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде

Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.01.2025

Запад пытается разжечь национальные конфликты в России, заявили в Совфеде

Западные спецслужбы, в том числе через НПО и соцсети, пытаются использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни в РФ, говорится в докладе... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:25:00+03:00

2025-01-29T10:25:00+03:00

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совет федерации рф

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные спецслужбы, в том числе через НПО и соцсети, пытаются использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни в РФ, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте Совета Федерации."Есть серьёзные основания полагать, что для дестабилизации политической системы России зарубежные спецслужбы, в том числе через подведомственные им НПО и тому подобные структуры, а также социальные сети и кадровых сотрудников соответствующих организаций стран НАТО, пытаются максимально использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни везде, где это возможно", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250129/sovfed-1996059587.html

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2025

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россия, совет федерации рф, нато, политика