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Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали - РИА Новости, 29.01.2025

Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что передал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:20:00+03:00

2025-01-29T18:20:00+03:00

2025-01-29T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что передал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. "В честь 80-летия Победы передал юбилейные медали нашим ветеранам Великой Отечественной войны — эта награда появилась в прошлом году по указу президента", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Среди награжденных — Мария Сердюк, фронтовая медсестра, которая спасла множество жизней, вынося раненых солдат из-под обстрелов. Она прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина. Николай Муравьев сражался в составе 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, дошел до Берлина. Михаил Красов ушел на фронт в начале войны добровольцем, был ранен в сражении за Днепр. В составе взвода пешей разведки с боями прошел половину Европы. Также сегодня наградили полковника Ивана Жучкова, разведчика Константина Федотова, Евгения Евдокимова, медсестру Веру Панову, Галину Долину, служившую в железнодорожных войсках Красной Армии, Евгения и Инну Ленгрен, а также Альвину Борисову — жителей блокадного Ленинграда, Марию Поварову — несовершеннолетнего узника фашизма. Текущий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. В Подмосковье около 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, к 80-летнему юбилею Победы, каждый из них получит единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250129/lekarstva-1996182493.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)