https://ria.ru/20250129/vorobev-1996183556.html
Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали - РИА Новости, 29.01.2025
Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что передал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:20:00+03:00
2025-01-29T18:20:00+03:00
2025-01-29T18:26:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996184000_0:185:2942:1841_1920x0_80_0_0_0410628e79da86f4aa330a21cbe0618a.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что передал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. "В честь 80-летия Победы передал юбилейные медали нашим ветеранам Великой Отечественной войны — эта награда появилась в прошлом году по указу президента", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Среди награжденных — Мария Сердюк, фронтовая медсестра, которая спасла множество жизней, вынося раненых солдат из-под обстрелов. Она прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина. Николай Муравьев сражался в составе 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, дошел до Берлина. Михаил Красов ушел на фронт в начале войны добровольцем, был ранен в сражении за Днепр. В составе взвода пешей разведки с боями прошел половину Европы. Также сегодня наградили полковника Ивана Жучкова, разведчика Константина Федотова, Евгения Евдокимова, медсестру Веру Панову, Галину Долину, служившую в железнодорожных войсках Красной Армии, Евгения и Инну Ленгрен, а также Альвину Борисову — жителей блокадного Ленинграда, Марию Поварову — несовершеннолетнего узника фашизма. Текущий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. В Подмосковье около 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, к 80-летнему юбилею Победы, каждый из них получит единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250129/lekarstva-1996182493.html
https://ria.ru/20250128/telefon--1995937058.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996184000_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_52b24856e30d0a8498767990f66f4104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945)
Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Губернатор Воробьев передал ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что передал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы.
"В честь 80-летия Победы передал юбилейные медали нашим ветеранам Великой Отечественной войны — эта награда появилась в прошлом году по указу президента", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Среди награжденных — Мария Сердюк, фронтовая медсестра, которая спасла множество жизней, вынося раненых солдат из-под обстрелов. Она прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина.
Николай Муравьев сражался в составе 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, дошел до Берлина.
Михаил Красов ушел на фронт в начале войны добровольцем, был ранен в сражении за Днепр. В составе взвода пешей разведки с боями прошел половину Европы.
Также сегодня наградили полковника Ивана Жучкова, разведчика Константина Федотова, Евгения Евдокимова, медсестру Веру Панову, Галину Долину, служившую в железнодорожных войсках Красной Армии, Евгения и Инну Ленгрен, а также Альвину Борисову — жителей блокадного Ленинграда, Марию Поварову — несовершеннолетнего узника фашизма.
Текущий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. В Подмосковье около 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, к 80-летнему юбилею Победы, каждый из них получит единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, добавил губернатор.