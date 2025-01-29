https://ria.ru/20250129/uran-1996182819.html
Южная Корея сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщили СМИ
Южная Корея сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
Южная Корея сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщили СМИ
Южная Корея в прошлом году сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского монополиста в сфере... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:17:00+03:00
2025-01-29T18:17:00+03:00
2025-01-29T18:17:00+03:00
россия
сша
китай
владимир путин
южная корея
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136178/25/1361782504_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_02247224184753e90d5a2020af0b6cc4.jpg
СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Южная Корея в прошлом году сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского монополиста в сфере гидро- и атомной электроэнергетики компанию KHNP. "По данным Korea Hydro & Nuclear Power, за последние пять лет в 2020-2024 годах KHNP закупила 2077 тонн обогащенного урана для использования в качестве ядерного топлива. В распределении по странам импорта наибольшая доля в 38% пришлась на Францию, за ней следовали Россия (32%), Великобритания (25%) и Китай (5%). Учитывая то, что в зависимость от России в 2019-2023 годах составляла 34%, (ее доля в импорте - ред.) снизилась на 2%", - пишет агентство. При этом доли Великобритании и Китая в южнокорейском импорте обогащенного урана не изменились по сравнению с данными за 2019-2023 годах, поэтому сокращение доли России в прошлом году было, очевидно, компенсировано увеличением закупок во Франции, обеспечивавшей ранее 34% импорта. Рёнхап отмечает, что на фоне конфликта на Украине "становятся важными факторы экономической безопасности", в связи с чем Южная Корея, 30% электрогенерации которой обеспечивают АЭС, планирует искать "правильный баланс" в поставках обеспечивающего их работу уранового топлива. Представитель KHNP подтвердил агентству, что компания ведет "многоплановые консультации с западными поставщиками" для диверсификации поставок, но отметил, что США и европейские страны также продолжают импорт обогащенного урана из России, осуществляя плавное сокращение ее доли. Российское ядерное топливо в Южной КорееРеспублика Корея в соответствии с международным режимом контроля над атомной энергией не может самостоятельно обогащать природный уран до уровня, необходимого для использования в виде ядерного топлива в реакторах АЭС. Весь его объем импортируется в виде гексафторида урана, из которого уже в Южной Корее производятся топливные таблетки тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющие сборки, непосредственно загружаемые в ядерные реакторы, также изготавливаются на месте компанией KEPCO Nuclear Fuel. Как выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade, с января 2023 года по июнь 2024 года Южная Корея являлась второй самой зависимой от российского урана недружественной страной. Треть (33,7%) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Наиболее зависимой оказалась Франция (60,5%), однако объем ее закупок был меньше - 428,6 миллиона долларов. На третьем месте по уровню зависимости расположились США (26,7%), которые, впрочем, закупили в России урана на 1,7 миллиарда долларов. Согласно открытым данным, Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана - доля "Росатома" составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%. В сентябре прошлого года KHNP подписала с американской компанией Centrus соглашение о существенных условиях сделки по поставке топлива для АЭС, которое должно привести к заключению контракта на долгосрочные поставки ядерного топлива. Генеральный директор KEPCO Хван Чжу Хо по случаю подписания соглашения заявлял, что оно позволит компании "заполучить стабильного поставщика топлива для новых АЭС", а также "в будущем для (АЭС на) малых модульных реакторах". Тем не менее, согласно пресс-релизу компании, получать топливо планируется с нового завода по обогащению урана с помощью газовых центрифуг, который еще только предстоит построить. А в отношении возможных поставок урана повышенного обогащения (HALEU) для малых АЭС, который производится Centrus на заводе в Пайктоне, штат Огайо, сказано лишь, что соглашение "открыло возможность раньше других завладеть необходимым топливом для АЭС будущего". Ограничение поставок Урана в СШАВ США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом Штаты могут лишь на 30%. Россия обеспечивала порядка 20% поставок урана и, по данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставлял обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делало компанию иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Стремясь увеличить санкционное давление на Москву и одновременно вывести из застоя собственную урановую промышленность, американские власти разработали и приняли закон о запрете на импорт урана из РФ, который вступил в силу с 12 августа прошлого года. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона. Согласно данным американской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости, США уже в июне прошлого года сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России, Китае и Казахстане и вовсе были приостановлены. В то же время в самих США началось постепенное увеличение производства уранового концентрата. Помимо запрета на импорт новый закон также содержит положение об инвестициях в размере 2,7 миллиарда долларов в развитие внутренних мощностей по обогащению урана. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. В середине ноября правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, разрешив при этом в виде исключения поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
https://ria.ru/20250108/uran-1992799082.html
https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html
https://ria.ru/20241122/kitay-1985112775.html
https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html
https://ria.ru/20241113/niger-1983427117.html
https://ria.ru/20241022/koreya-1979227133.html
россия
сша
китай
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136178/25/1361782504_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_36c1c93c69fc43d7598efc3ab680e02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, владимир путин, южная корея, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Южная Корея, В мире
СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости.
Южная Корея в прошлом году сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщило агентство
Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского монополиста в сфере гидро- и атомной электроэнергетики компанию KHNP.
«
"По данным Korea Hydro & Nuclear Power, за последние пять лет в 2020-2024 годах KHNP закупила 2077 тонн обогащенного урана для использования в качестве ядерного топлива. В распределении по странам импорта наибольшая доля в 38% пришлась на Францию, за ней следовали Россия (32%), Великобритания (25%) и Китай (5%). Учитывая то, что в зависимость от России в 2019-2023 годах составляла 34%, (ее доля в импорте - ред.) снизилась на 2%", - пишет агентство.
При этом доли Великобритании и Китая в южнокорейском импорте обогащенного урана не изменились по сравнению с данными за 2019-2023 годах, поэтому сокращение доли России в прошлом году было, очевидно, компенсировано увеличением закупок во Франции, обеспечивавшей ранее 34% импорта.
Рёнхап отмечает, что на фоне конфликта на Украине "становятся важными факторы экономической безопасности", в связи с чем Южная Корея, 30% электрогенерации которой обеспечивают АЭС, планирует искать "правильный баланс" в поставках обеспечивающего их работу уранового топлива.
Представитель KHNP подтвердил агентству, что компания ведет "многоплановые консультации с западными поставщиками" для диверсификации поставок, но отметил, что США и европейские страны также продолжают импорт обогащенного урана из России, осуществляя плавное сокращение ее доли.
Российское ядерное топливо в Южной Корее
Республика Корея в соответствии с международным режимом контроля над атомной энергией не может самостоятельно обогащать природный уран до уровня, необходимого для использования в виде ядерного топлива в реакторах АЭС. Весь его объем импортируется в виде гексафторида урана, из которого уже в Южной Корее производятся топливные таблетки тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющие сборки, непосредственно загружаемые в ядерные реакторы, также изготавливаются на месте компанией KEPCO Nuclear Fuel.
Как выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade, с января 2023 года по июнь 2024 года Южная Корея являлась второй самой зависимой от российского урана недружественной страной. Треть (33,7%) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Наиболее зависимой оказалась Франция (60,5%), однако объем ее закупок был меньше - 428,6 миллиона долларов. На третьем месте по уровню зависимости расположились США (26,7%), которые, впрочем, закупили в России урана на 1,7 миллиарда долларов.
Согласно открытым данным, Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана - доля "Росатома" составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%.
В сентябре прошлого года KHNP подписала с американской компанией Centrus соглашение о существенных условиях сделки по поставке топлива для АЭС, которое должно привести к заключению контракта на долгосрочные поставки ядерного топлива. Генеральный директор KEPCO Хван Чжу Хо по случаю подписания соглашения заявлял, что оно позволит компании "заполучить стабильного поставщика топлива для новых АЭС", а также "в будущем для (АЭС на) малых модульных реакторах".
Тем не менее, согласно пресс-релизу компании, получать топливо планируется с нового завода по обогащению урана с помощью газовых центрифуг, который еще только предстоит построить. А в отношении возможных поставок урана повышенного обогащения (HALEU) для малых АЭС, который производится Centrus на заводе в Пайктоне, штат Огайо, сказано лишь, что соглашение "открыло возможность раньше других завладеть необходимым топливом для АЭС будущего".
Ограничение поставок Урана в США
В США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом Штаты могут лишь на 30%. Россия обеспечивала порядка 20% поставок урана и, по данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставлял обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делало компанию иностранным поставщиком номер один для Вашингтона.
Стремясь увеличить санкционное давление на Москву и одновременно вывести из застоя собственную урановую промышленность, американские власти разработали и приняли закон о запрете на импорт урана из РФ, который вступил в силу с 12 августа прошлого года. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона.
Согласно данным американской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости, США
уже в июне прошлого года сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России
, Китае
и Казахстане
и вовсе были приостановлены. В то же время в самих США началось постепенное увеличение производства уранового концентрата. Помимо запрета на импорт новый закон также содержит положение об инвестициях в размере 2,7 миллиарда долларов в развитие внутренних мощностей по обогащению урана.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин
на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. В середине ноября правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, разрешив при этом в виде исключения поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.