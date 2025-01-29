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Умер актер Борис Улитин - РИА Новости, 29.01.2025
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13:51 29.01.2025 (обновлено: 17:38 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ulitin-1996102909.html
Умер актер Борис Улитин
Умер актер Борис Улитин - РИА Новости, 29.01.2025
Умер актер Борис Улитин
Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, говорится в сообщении городской комитет по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:51:00+03:00
2025-01-29T17:38:00+03:00
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россия
санкт-петербург
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, говорится в сообщении городской комитет по культуре. "Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин", - указывает ведомство. Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актера. Борис Улитин родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи ребенком, он остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью актер воссоединился только в 1943 году. По окончании театрального института юного артиста заметил Николай Акимов и пригласил в труппу Театра комедии, в котором Улитин прослужил около 60 лет. Голосом Бориса Улитина говорят персонажи более 40 фильмов и мультфильмов, среди которых "Звёздные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.
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ленинград, россия, санкт-петербург, мариинский театр, борис улитин
Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Мариинский театр, Борис Улитин
Умер актер Борис Улитин

Умер переживший блокаду Ленинграда заслуженный артист РФ Борис Улитин

© Фото : Комитет по культуре Санкт-ПетербургаЗаслуженный артист России Борис Улитин
Заслуженный артист России Борис Улитин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Заслуженный артист России Борис Улитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, говорится в сообщении городской комитет по культуре.
"Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин", - указывает ведомство.
Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актера.
Борис Улитин родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи ребенком, он остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью актер воссоединился только в 1943 году. По окончании театрального института юного артиста заметил Николай Акимов и пригласил в труппу Театра комедии, в котором Улитин прослужил около 60 лет.
Голосом Бориса Улитина говорят персонажи более 40 фильмов и мультфильмов, среди которых "Звёздные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.
 
ЛенинградРоссияСанкт-ПетербургМариинский театрБорис Улитин
 
 
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