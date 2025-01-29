Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996026785.html
ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин
ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин
Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:27:00+03:00
2025-01-29T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
донецкая народная республика
ян гагин
денис пушилин
метинвест
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перерезают пути снабжения противника на красноармейском направлении. "Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.). Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине", - заявил Гагин РИА Новости, не уточнив масштаб разрушений. По его словам, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. "Причем эта шахта добывала уголь не только для металлургической промышленности самой Украины, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля", - заявил собеседник агентства. При этом, отметил Гагин, украинские военные в качестве причины подрыва шахты называют другую версию. "Военные украинские говорят - (шахту подорвали - ред.) для того, чтобы наши (российские - ред.) войска не могли использовать стволы шахты, подземные коммуникации для дальнейшего наступления", - пояснил он. Что касается дальнейших перспектив существования этого месторождения, Гагин считает, что после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. "Надо проводить дефектовку, когда мы освободим эту территорию полностью. Нужно будет провести дефектовку самой шахты - что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось", - отметил он. Украинские СМИ ранее сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты. Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, красноармейск, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, метинвест, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Денис Пушилин, Метинвест, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин

Гагин: ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перерезают пути снабжения противника на красноармейском направлении.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
27 января, 18:52
"Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.). Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине", - заявил Гагин РИА Новости, не уточнив масштаб разрушений.
По его словам, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины.
"Причем эта шахта добывала уголь не только для металлургической промышленности самой Украины, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля", - заявил собеседник агентства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Вчера, 14:29
При этом, отметил Гагин, украинские военные в качестве причины подрыва шахты называют другую версию.
"Военные украинские говорят - (шахту подорвали - ред.) для того, чтобы наши (российские - ред.) войска не могли использовать стволы шахты, подземные коммуникации для дальнейшего наступления", - пояснил он.
Что касается дальнейших перспектив существования этого месторождения, Гагин считает, что после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор
26 января, 21:21
"Надо проводить дефектовку, когда мы освободим эту территорию полностью. Нужно будет провести дефектовку самой шахты - что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось", - отметил он.
Украинские СМИ ранее сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты.
Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинДенис ПушилинМетинвестВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала