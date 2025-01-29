ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин
Гагин: ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перерезают пути снабжения противника на красноармейском направлении.
"Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.). Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине", - заявил Гагин РИА Новости, не уточнив масштаб разрушений.
По его словам, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины.
"Причем эта шахта добывала уголь не только для металлургической промышленности самой Украины, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля", - заявил собеседник агентства.
При этом, отметил Гагин, украинские военные в качестве причины подрыва шахты называют другую версию.
"Военные украинские говорят - (шахту подорвали - ред.) для того, чтобы наши (российские - ред.) войска не могли использовать стволы шахты, подземные коммуникации для дальнейшего наступления", - пояснил он.
Что касается дальнейших перспектив существования этого месторождения, Гагин считает, что после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления.
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"Надо проводить дефектовку, когда мы освободим эту территорию полностью. Нужно будет провести дефектовку самой шахты - что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось", - отметил он.
Украинские СМИ ранее сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты.
Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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