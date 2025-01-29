https://ria.ru/20250129/ukraina-1996026785.html

ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин

ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ подорвали шахту в Красноармейске, заявил Гагин

Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:27:00+03:00

2025-01-29T03:27:00+03:00

2025-01-29T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

красноармейск

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

метинвест

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перерезают пути снабжения противника на красноармейском направлении. "Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.). Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине", - заявил Гагин РИА Новости, не уточнив масштаб разрушений. По его словам, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. "Причем эта шахта добывала уголь не только для металлургической промышленности самой Украины, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля", - заявил собеседник агентства. При этом, отметил Гагин, украинские военные в качестве причины подрыва шахты называют другую версию. "Военные украинские говорят - (шахту подорвали - ред.) для того, чтобы наши (российские - ред.) войска не могли использовать стволы шахты, подземные коммуникации для дальнейшего наступления", - пояснил он. Что касается дальнейших перспектив существования этого месторождения, Гагин считает, что после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. "Надо проводить дефектовку, когда мы освободим эту территорию полностью. Нужно будет провести дефектовку самой шахты - что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось", - отметил он. Украинские СМИ ранее сообщали, что украинская сталелитейная компания "Метинвест" подтвердила остановку работы шахты. Ранее директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. По его словам, Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, красноармейск, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, метинвест, вооруженные силы украины, происшествия