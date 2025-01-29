https://ria.ru/20250129/tt-1996215656.html

Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ - РИА Новости, 29.01.2025

Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

Трое сотрудников лесничества в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ мужчиной, к которому прибыли для проверки сведений о... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:21:00+03:00

2025-01-29T22:21:00+03:00

2025-01-29T22:23:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

ульяновский автомобильный завод (уаз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Трое сотрудников лесничества в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ мужчиной, к которому прибыли для проверки сведений о незаконной рубке леса, сообщает СУСК по региону. "Как установило следствие, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, прибыли по адресу 64-летнего мужчины, чтобы проверить информацию о незаконной рубке лесных насаждений. Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин", - говорится в сообщении. По данным следствия, двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники. Затем злоумышленник отогнал от дома служебный автомобиль УАЗ и поджёг его. Позже в салоне машины было обнаружено обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества. "На сообщение о нападении и пожаре прибыли сотрудники полиции и МЧС. Фигурант свел счеты с жизнью, а удерживаемые им сотрудники лесничества были освобождены. Пострадавшие были госпитализированы, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой", - сообщает СУСК. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.

https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

https://ria.ru/20250129/dom-1996214741.html

калужская область

куйбышевский район

россия

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия