Рейтинг@Mail.ru
Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 29.01.2025 (обновлено: 22:23 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tt-1996215656.html
Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ
Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ - РИА Новости, 29.01.2025
Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ
Трое сотрудников лесничества в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ мужчиной, к которому прибыли для проверки сведений о... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:21:00+03:00
2025-01-29T22:23:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996116728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c779fb35e048199bec4b71f095959b8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Трое сотрудников лесничества в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ мужчиной, к которому прибыли для проверки сведений о незаконной рубке леса, сообщает СУСК по региону. "Как установило следствие, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, прибыли по адресу 64-летнего мужчины, чтобы проверить информацию о незаконной рубке лесных насаждений. Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин", - говорится в сообщении. По данным следствия, двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники. Затем злоумышленник отогнал от дома служебный автомобиль УАЗ и поджёг его. Позже в салоне машины было обнаружено обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества. "На сообщение о нападении и пожаре прибыли сотрудники полиции и МЧС. Фигурант свел счеты с жизнью, а удерживаемые им сотрудники лесничества были освобождены. Пострадавшие были госпитализированы, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой", - сообщает СУСК. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
https://ria.ru/20250129/dom-1996214741.html
калужская область
куйбышевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996116728_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_39c5ee91f7dee2a11453a2a0ea5bf901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

Трех лесничих в Калужской области застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской областиГильза на месте убийства в Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области
Гильза на месте убийства в Калужской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Трое сотрудников лесничества в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ мужчиной, к которому прибыли для проверки сведений о незаконной рубке леса, сообщает СУСК по региону.
"Как установило следствие, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, прибыли по адресу 64-летнего мужчины, чтобы проверить информацию о незаконной рубке лесных насаждений. Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин", - говорится в сообщении.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
Вчера, 17:36
По данным следствия, двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники. Затем злоумышленник отогнал от дома служебный автомобиль УАЗ и поджёг его. Позже в салоне машины было обнаружено обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества.
"На сообщение о нападении и пожаре прибыли сотрудники полиции и МЧС. Фигурант свел счеты с жизнью, а удерживаемые им сотрудники лесничества были освобождены. Пострадавшие были госпитализированы, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой", - сообщает СУСК.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие
Вчера, 22:09
 
ПроисшествияКалужская областьКуйбышевский районВладислав ШапшаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала