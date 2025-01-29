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Экономист заявил, что Трамп ошибается, что может угрожать другим странам - РИА Новости, 29.01.2025
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05:14 29.01.2025 (обновлено: 05:24 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996030724.html
Экономист заявил, что Трамп ошибается, что может угрожать другим странам
Экономист заявил, что Трамп ошибается, что может угрожать другим странам - РИА Новости, 29.01.2025
Экономист заявил, что Трамп ошибается, что может угрожать другим странам
Президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что размер американского рынка дает ему значительные рычаги давления на другие страны, и угрожая им тарифами,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:14:00+03:00
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вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что размер американского рынка дает ему значительные рычаги давления на другие страны, и угрожая им тарифами, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Трамп верит, что размер рынка США дает ему значительные рычаги давления, угрожая тарифами. Я не верю, что это правда", - сказал он. Как объяснил американский профессор, даже если бы торговля с Вашингтоном полностью исчезла, то остальной мир чувствовал бы себя "достаточно хорошо". Сакс подчеркнул, что глобальное сообщество находится в многополярном мире, "нравится это США или нет". "США, конечно, сильно пострадали бы от потери торговли", - подчеркнул он и добавил, что реальный баланс сил в мире в настоящее время заметно меняется.
https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, колумбийский университет
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Колумбийский университет
Экономист заявил, что Трамп ошибается, что может угрожать другим странам

Экономист Сакс: Трамп ошибается, думая, что рынок США дает ему рычаги давления

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что размер американского рынка дает ему значительные рычаги давления на другие страны, и угрожая им тарифами, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Трамп верит, что размер рынка США дает ему значительные рычаги давления, угрожая тарифами. Я не верю, что это правда", - сказал он.
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Как объяснил американский профессор, даже если бы торговля с Вашингтоном полностью исчезла, то остальной мир чувствовал бы себя "достаточно хорошо". Сакс подчеркнул, что глобальное сообщество находится в многополярном мире, "нравится это США или нет".
"США, конечно, сильно пострадали бы от потери торговли", - подчеркнул он и добавил, что реальный баланс сил в мире в настоящее время заметно меняется.
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