https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996175997.html
В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками
В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками - РИА Новости, 29.01.2025
В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками
Мигрантам в Татарстане запретили на год работать таксистами и охранниками, соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:42:00+03:00
2025-01-29T17:42:00+03:00
2025-01-29T17:43:00+03:00
общество
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924563_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_6a6186ee7b7cefe9cabd2d9d177cbc19.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мигрантам в Татарстане запретили на год работать таксистами и охранниками, соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов."Установить, что до 31 декабря 2025 года включительно хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстван, запрещается привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности <…>" — говорится в документе.Среди перечисленных сфер, в которых будет действовать запрет, значатся перевозка грузов, работа в такси, некоторые финансовые услуги, страхование, деятельность в области права и бухгалтерского учета, ветеринария, ремонт техники, а также проведение азартных игр.В ноябре главное управление Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан сообщило, что за год из региона выдворили за пределы России более 2,7 тысячи незаконных мигрантов.
https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924563_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_851529cde39cee174e70efd7518ccd77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Общество, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками
Минниханов запретил мигрантам работать таксистами и охранниками в Татарстане