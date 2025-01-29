https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996175997.html

В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками

В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками - РИА Новости, 29.01.2025

В Татарстане мигрантам запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили на год работать таксистами и охранниками, соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:42:00+03:00

2025-01-29T17:42:00+03:00

2025-01-29T17:43:00+03:00

общество

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мигрантам в Татарстане запретили на год работать таксистами и охранниками, соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов."Установить, что до 31 декабря 2025 года включительно хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстван, запрещается привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности <…>" — говорится в документе.Среди перечисленных сфер, в которых будет действовать запрет, значатся перевозка грузов, работа в такси, некоторые финансовые услуги, страхование, деятельность в области права и бухгалтерского учета, ветеринария, ремонт техники, а также проведение азартных игр.В ноябре главное управление Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан сообщило, что за год из региона выдворили за пределы России более 2,7 тысячи незаконных мигрантов.

https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)