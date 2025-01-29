Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс
Экономист Сакс: Гренландия, Канада и Панама сохранят независимость при Трампе
Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Канада, Панама и Гренландия остаются независимыми от США, и я ожидаю, что так и будет в течение следующих четырех лет", - сообщил Сакс, комментируя перспективы их присоединения к американской территории.
По словам профессора, пока что все подобные угрозы со стороны нынешнего американского лидера были "лишь позерством".
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Кроме того, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.