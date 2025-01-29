Рейтинг@Mail.ru
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 29.01.2025 (обновлено: 03:10 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ssha-1996025977.html
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс - РИА Новости, 29.01.2025
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс
Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:09:00+03:00
2025-01-29T03:10:00+03:00
в мире
гренландия
сша
панама
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/04/1486010405_0:1:2157:1214_1920x0_80_0_0_786e6cac608d4a719fec3b5bb8e8e579.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Канада, Панама и Гренландия остаются независимыми от США, и я ожидаю, что так и будет в течение следующих четырех лет", - сообщил Сакс, комментируя перспективы их присоединения к американской территории. По словам профессора, пока что все подобные угрозы со стороны нынешнего американского лидера были "лишь позерством". Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Кроме того, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20250129/grenlandiya-1996021683.html
https://ria.ru/20250127/tramp-1995667846.html
https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html
гренландия
сша
панама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/04/1486010405_250:0:1869:1214_1920x0_80_0_0_882f678e9dc27ab57c82b82c9fee99b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, панама, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Гренландия, США, Панама, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс

Экономист Сакс: Гренландия, Канада и Панама сохранят независимость при Трампе

© РИА Новости / Дмитрий ЗлодоревВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Канада, Панама и Гренландия остаются независимыми от США, и я ожидаю, что так и будет в течение следующих четырех лет", - сообщил Сакс, комментируя перспективы их присоединения к американской территории.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос
01:46
По словам профессора, пока что все подобные угрозы со стороны нынешнего американского лидера были "лишь позерством".
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ
27 января, 11:48
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Кроме того, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Панамский канал со стороны Тихого океана - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Президент Панамы напомнил, что Панамский канал не был подарком от США
22 января, 12:52
 
В миреГренландияСШАПанамаДональд ТрампКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала