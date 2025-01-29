https://ria.ru/20250129/ssha-1996025977.html

Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс

Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс - РИА Новости, 29.01.2025

Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс

Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:09:00+03:00

2025-01-29T03:09:00+03:00

2025-01-29T03:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Гренландия, Канада и Панама сохранят свою независимость от США при администрации президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Канада, Панама и Гренландия остаются независимыми от США, и я ожидаю, что так и будет в течение следующих четырех лет", - сообщил Сакс, комментируя перспективы их присоединения к американской территории. По словам профессора, пока что все подобные угрозы со стороны нынешнего американского лидера были "лишь позерством". Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Кроме того, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20250129/grenlandiya-1996021683.html

https://ria.ru/20250127/tramp-1995667846.html

https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, панама, дональд трамп, колумбийский университет