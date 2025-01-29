https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036275.html

Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России

Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России - РИА Новости, 29.01.2025

Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России

ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:11:00+03:00

2025-01-29T07:11:00+03:00

2025-01-29T07:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 января - РИА Новости. ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта Долгенькое, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная. Огневая артиллерийская поддержка штурмовиков осуществляется с направления населенного пункта Долгенькое, также активно продолжают работать украинские БПЛА", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что на данный момент идут бои на западных окраинах Двуречного и Западного.

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф