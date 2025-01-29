https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036275.html
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России - РИА Новости, 29.01.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:11:00+03:00
2025-01-29T07:11:00+03:00
2025-01-29T07:12:00+03:00
в мире
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg
ЛУГАНСК, 29 января - РИА Новости. ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта Долгенькое, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная. Огневая артиллерийская поддержка штурмовиков осуществляется с направления населенного пункта Долгенькое, также активно продолжают работать украинские БПЛА", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что на данный момент идут бои на западных окраинах Двуречного и Западного.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_86870431e20a2cb50f9f4bdfa590a137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
Марочко: ВСУ пытаются контратаковать в районе Двуречной на Купянском участке