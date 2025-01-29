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Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России - РИА Новости, 29.01.2025
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07:11 29.01.2025 (обновлено: 07:12 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036275.html
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России - РИА Новости, 29.01.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:11:00+03:00
2025-01-29T07:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 29 января - РИА Новости. ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта Долгенькое, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная. Огневая артиллерийская поддержка штурмовиков осуществляется с направления населенного пункта Долгенькое, также активно продолжают работать украинские БПЛА", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что на данный момент идут бои на западных окраинах Двуречного и Западного.
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в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России

Марочко: ВСУ пытаются контратаковать в районе Двуречной на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 января - РИА Новости. ВСУ за последние сутки предприняли попытки контратаковать позиции ВС РФ на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная с направления населенного пункта Долгенькое, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак на северо-западе и западе населенного пункта Двуречная. Огневая артиллерийская поддержка штурмовиков осуществляется с направления населенного пункта Долгенькое, также активно продолжают работать украинские БПЛА", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт уточнил, что на данный момент идут бои на западных окраинах Двуречного и Западного.
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