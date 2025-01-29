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ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко

ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко

Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:06:00+03:00

2025-01-29T06:06:00+03:00

2025-01-29T06:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, для разбирательства по факту саботажа приказов из украинского штаба сухопутных войск в район Волчанска направлена инспекционная проверка.

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Дарья Буймова

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