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ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996033025.html
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко
Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:06:00+03:00
2025-01-29T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
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андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, для разбирательства по факту саботажа приказов из украинского штаба сухопутных войск в район Волчанска направлена инспекционная проверка.
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волчанск, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко

Марочко: ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы атаковать позиции ВС России

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники.
С его слов, для разбирательства по факту саботажа приказов из украинского штаба сухопутных войск в район Волчанска направлена инспекционная проверка.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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