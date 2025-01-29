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ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко
Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:06:00+03:00
2025-01-29T06:06:00+03:00
2025-01-29T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, для разбирательства по факту саботажа приказов из украинского штаба сухопутных войск в район Волчанска направлена инспекционная проверка.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ саботируют приказы атаковать позиции ВС России, заявил Марочко
Марочко: ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы атаковать позиции ВС России