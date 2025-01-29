https://ria.ru/20250129/sovfedja-1996112499.html

В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии

В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025

В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявила деструктивные действия западных стран в отношении Белоруссии, которые, однако, не повлияли на успешное... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:39:00+03:00

2025-01-29T14:39:00+03:00

2025-01-29T15:00:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

андрей климов

александр лукашенко

совет федерации рф

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958720499_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dab5c1a1a3620aaff908f594fb119f4.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявила деструктивные действия западных стран в отношении Белоруссии, которые, однако, не повлияли на успешное проведение президентских выборов в республике, заявил глава комиссии Андрей Климов. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. "Проводимый комиссией мониторинг выявил целый ряд угроз, которые были вызваны западной политикой в отношении члена нашего Союзного государства - Республики Беларусь. Но вопреки деструктивным действиям со стороны натовских государств и киевского режима президентские выборы в Беларуси в минувшее воскресение успешно завершились", - сказал Климов, представляя на заседании Совфеда ежегодный доклад комиссии. В частности, он напомнил, что "БДИПЧ ОБСЕ сначала высокомерно отказалось посылать в Беларусь своих наблюдателей, а затем назвало их отсутствие причиной считать белорусские выборы якобы нелегитимными".

https://ria.ru/20250126/vybory-1995576199.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, андрей климов, александр лукашенко, совет федерации рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025