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В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии
В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025
В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявила деструктивные действия западных стран в отношении Белоруссии, которые, однако, не повлияли на успешное... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:39:00+03:00
2025-01-29T14:39:00+03:00
2025-01-29T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявила деструктивные действия западных стран в отношении Белоруссии, которые, однако, не повлияли на успешное проведение президентских выборов в республике, заявил глава комиссии Андрей Климов. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. "Проводимый комиссией мониторинг выявил целый ряд угроз, которые были вызваны западной политикой в отношении члена нашего Союзного государства - Республики Беларусь. Но вопреки деструктивным действиям со стороны натовских государств и киевского режима президентские выборы в Беларуси в минувшее воскресение успешно завершились", - сказал Климов, представляя на заседании Совфеда ежегодный доклад комиссии. В частности, он напомнил, что "БДИПЧ ОБСЕ сначала высокомерно отказалось посылать в Беларусь своих наблюдателей, а затем назвало их отсутствие причиной считать белорусские выборы якобы нелегитимными".
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в мире, белоруссия, россия, андрей климов, александр лукашенко, совет федерации рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Андрей Климов, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии
Комиссия СФ выявила угрозы Запада в отношении Белоруссии во время выборов