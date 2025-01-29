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Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму - РИА Новости, 29.01.2025
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10:33 29.01.2025 (обновлено: 11:02 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sovfed-1996059587.html
Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму
Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму - РИА Новости, 29.01.2025
Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует активную подготовку Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году, говорится РИА Новости, 29.01.2025
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует активную подготовку Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году, говорится в докладе комиссии, размещенном на сайте СФ."Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году", - отмечается в документе.Сенаторы отмечают, что США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц.Недруги России после бегства большинства их наймитов из числа "несистемной оппозиции" делают попытки обновить ряды их исполнителей внутри нашей страны, отмечают в Совфеде."Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты - в размере порядка 25 тысяч евро "в одни руки" для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку", - говорится в докладе.По мнению Комиссии, помимо вышеупомянутых подрывных инструментов, применяемых ежегодно в ходе каждой из проводимых избирательных процедур в Российской Федерации, "особую опасность несет в себе использование в предстоящих выборах искусственного интеллекта", - говорится в докладе."В ответ на методичную работу наших противников по дискредитации российской избирательной системы в 2024 году в России был принят ряд законодательных мер, усиливающих механизмы контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и повышающих эффективность противодействия деструктивным усилиям нежелательных организаций", - говорится в докладе комиссии.
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россия, совет федерации рф, госдума рф, сша, политика
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, США, Политика
Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму

Совфед зафиксировал подготовку Запада к вмешательству в выборы в ГД в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует активную подготовку Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году, говорится в докладе комиссии, размещенном на сайте СФ.
"Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году", - отмечается в документе.
Сенаторы отмечают, что США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц.
Недруги России после бегства большинства их наймитов из числа "несистемной оппозиции" делают попытки обновить ряды их исполнителей внутри нашей страны, отмечают в Совфеде.
"Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты - в размере порядка 25 тысяч евро "в одни руки" для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку", - говорится в докладе.
По мнению Комиссии, помимо вышеупомянутых подрывных инструментов, применяемых ежегодно в ходе каждой из проводимых избирательных процедур в Российской Федерации, "особую опасность несет в себе использование в предстоящих выборах искусственного интеллекта", - говорится в докладе.
"В ответ на методичную работу наших противников по дискредитации российской избирательной системы в 2024 году в России был принят ряд законодательных мер, усиливающих механизмы контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и повышающих эффективность противодействия деструктивным усилиям нежелательных организаций", - говорится в докладе комиссии.
 
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