https://ria.ru/20250129/sever-1996080713.html

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2025

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:14:00+03:00

2025-01-29T12:14:00+03:00

2025-01-29T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html

харьковская область

россия

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)