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Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2025
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:14:00+03:00
2025-01-29T12:14:00+03:00
2025-01-29T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"