https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html

РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 29.01.2025

РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на Всероссийский конкурс для региональных исполнительных органов власти и центров поддержки... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:13:00+03:00

2025-01-29T10:13:00+03:00

2025-01-29T10:13:00+03:00

экономика

россия

вероника никишина

галина карелова

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на Всероссийский конкурс для региональных исполнительных органов власти и центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает центр.Прием заявок будет открыт до 11 февраля.Конкурс организован совместно с Советом Федерации и Школой управления СКОЛКОВО. Его цель — выявить и масштабировать лучшие региональные практики поддержки женщин-экспортеров."Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Женский вклад в экспорт" и "Креативное вовлечение", - говорится в сообщении.Федеральная Конкурсная комиссия оценит региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность."Популяризация поддержки женщин-экспортеров — отдельный трек работы, которую мы активно ведем совместно с Советом Федерации. Наша цель — помочь женщинам понять, что бизнес, в том числе на внешних рынках — это возможно и не так сложно, потому что мы всегда рядом, чтобы поддержать. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" позволяет вовлечь в экспортную деятельность большее количество предпринимательниц. Для этого мы акцентируем внимание региональных органов власти и инфраструктуры на реализации экспортного потенциала женского бизнеса, а также сложностях, с которыми сталкиваются предпринимательницы при выходе на экспорт", —подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Благодаря конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", который уже стал традиционным, в регионах меняется отношение к работе женщин-экспортеров, появляются новые практики их поддержки, формируются новые подходы и инструменты. Сегодня можно уже говорить о системной эффективной работе в этой сфере и, конкурс, безусловно, служит хорошим стимулом для ее развития", — отметила председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации), сенатор Галина Карелова.Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, смогут бесплатно пройти обучение в Школе управления СКОЛКОВО по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0".Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" проводится с 2023 года.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250128/sertifikat-1995873431.html

https://ria.ru/20250128/festival-yarmarka-1995872490.html

https://ria.ru/20250124/rets-1995382219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, галина карелова, российский экспортный центр (рэц)