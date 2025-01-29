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РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 29.01.2025
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10:13 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html
РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 29.01.2025
РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на Всероссийский конкурс для региональных исполнительных органов власти и центров поддержки... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:13:00+03:00
2025-01-29T10:13:00+03:00
экономика
россия
вероника никишина
галина карелова
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на Всероссийский конкурс для региональных исполнительных органов власти и центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает центр.Прием заявок будет открыт до 11 февраля.Конкурс организован совместно с Советом Федерации и Школой управления СКОЛКОВО. Его цель — выявить и масштабировать лучшие региональные практики поддержки женщин-экспортеров."Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Женский вклад в экспорт" и "Креативное вовлечение", - говорится в сообщении.Федеральная Конкурсная комиссия оценит региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность."Популяризация поддержки женщин-экспортеров — отдельный трек работы, которую мы активно ведем совместно с Советом Федерации. Наша цель — помочь женщинам понять, что бизнес, в том числе на внешних рынках — это возможно и не так сложно, потому что мы всегда рядом, чтобы поддержать. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" позволяет вовлечь в экспортную деятельность большее количество предпринимательниц. Для этого мы акцентируем внимание региональных органов власти и инфраструктуры на реализации экспортного потенциала женского бизнеса, а также сложностях, с которыми сталкиваются предпринимательницы при выходе на экспорт", —подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Благодаря конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", который уже стал традиционным, в регионах меняется отношение к работе женщин-экспортеров, появляются новые практики их поддержки, формируются новые подходы и инструменты. Сегодня можно уже говорить о системной эффективной работе в этой сфере и, конкурс, безусловно, служит хорошим стимулом для ее развития", — отметила председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации), сенатор Галина Карелова.Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, смогут бесплатно пройти обучение в Школе управления СКОЛКОВО по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0".Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" проводится с 2023 года.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.
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экономика, россия, вероника никишина, галина карелова, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Галина Карелова, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ начал прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на Всероссийский конкурс для региональных исполнительных органов власти и центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает центр.
Прием заявок будет открыт до 11 февраля.
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Конкурс организован совместно с Советом Федерации и Школой управления СКОЛКОВО. Его цель — выявить и масштабировать лучшие региональные практики поддержки женщин-экспортеров.
"Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Женский вклад в экспорт" и "Креативное вовлечение", - говорится в сообщении.
Федеральная Конкурсная комиссия оценит региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.
"Популяризация поддержки женщин-экспортеров — отдельный трек работы, которую мы активно ведем совместно с Советом Федерации. Наша цель — помочь женщинам понять, что бизнес, в том числе на внешних рынках — это возможно и не так сложно, потому что мы всегда рядом, чтобы поддержать. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" позволяет вовлечь в экспортную деятельность большее количество предпринимательниц. Для этого мы акцентируем внимание региональных органов власти и инфраструктуры на реализации экспортного потенциала женского бизнеса, а также сложностях, с которыми сталкиваются предпринимательницы при выходе на экспорт", —подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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"Благодаря конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", который уже стал традиционным, в регионах меняется отношение к работе женщин-экспортеров, появляются новые практики их поддержки, формируются новые подходы и инструменты. Сегодня можно уже говорить о системной эффективной работе в этой сфере и, конкурс, безусловно, служит хорошим стимулом для ее развития", — отметила председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации), сенатор Галина Карелова.
Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, смогут бесплатно пройти обучение в Школе управления СКОЛКОВО по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0".
Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" проводится с 2023 года.
Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.
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