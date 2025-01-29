https://ria.ru/20250129/pvo-1996036929.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:27:00+03:00

2025-01-29T07:27:00+03:00

2025-01-29T09:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что ликвидация БПЛА произошла в девяти регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

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