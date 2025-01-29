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Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
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07:27 29.01.2025 (обновлено: 09:04 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pvo-1996036929.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:27:00+03:00
2025-01-29T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ленинградская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что ликвидация БПЛА произошла в девяти регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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россия, безопасность, ленинградская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, ростовская область, белгородская область, смоленская область, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ленинградская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Ростовская область, Белгородская область, Смоленская область, Нижегородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 104 дрона ВСУ над 9 регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.
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26 января, 08:00
Подчеркивается, что ликвидация БПЛА произошла в девяти регионах:
  • В Курской области — 47 дронов;
  • В Брянской — 27;
  • В Смоленской — 11;
  • В Тверской — семь;
  • В Белгородской — четыре;
  • В Нижегородской и Калужской — по три;
  • В Ростовской и Ленинградской — по одному.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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22 июня 2022, 17:18
 
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