https://ria.ru/20250129/pvo-1996036929.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:27:00+03:00
2025-01-29T07:27:00+03:00
2025-01-29T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 104 украинских дрона, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что ликвидация БПЛА произошла в девяти регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 104 дрона ВСУ над 9 регионами России