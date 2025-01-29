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Путин встретится с главой Дагестана
Путин встретится с главой Дагестана - РИА Новости, 29.01.2025
Путин встретится с главой Дагестана
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:16:00+03:00
2025-01-29T12:16:00+03:00
2025-01-29T12:30:00+03:00
политика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам. Он также рассказал, что у Путина в течение дня состоятся рабочие встречи и совещания, они будут носить непубличный характер.
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Меликов, Дмитрий Песков
Путин встретится с главой Дагестана
Песков: Путин в среду встретится с главой Дагестана Меликовым
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
Он также рассказал, что у Путина в течение дня состоятся рабочие встречи и совещания, они будут носить непубличный характер.