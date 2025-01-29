https://ria.ru/20250129/putin-1996081204.html

Путин встретится с главой Дагестана

Путин встретится с главой Дагестана - РИА Новости, 29.01.2025

Путин встретится с главой Дагестана

Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:16:00+03:00

2025-01-29T12:16:00+03:00

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политика

россия

москва

владимир путин

сергей меликов

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам. Он также рассказал, что у Путина в течение дня состоятся рабочие встречи и совещания, они будут носить непубличный характер.

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политика, россия, москва, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков