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Путин встретится с главой Дагестана - РИА Новости, 29.01.2025
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12:16 29.01.2025 (обновлено: 12:30 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/putin-1996081204.html
Путин встретится с главой Дагестана
Путин встретится с главой Дагестана - РИА Новости, 29.01.2025
Путин встретится с главой Дагестана
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:16:00+03:00
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политика
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москва
владимир путин
сергей меликов
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам. Он также рассказал, что у Путина в течение дня состоятся рабочие встречи и совещания, они будут носить непубличный характер.
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Меликов, Дмитрий Песков
Путин встретится с главой Дагестана

Песков: Путин в среду встретится с главой Дагестана Меликовым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым, региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
Он также рассказал, что у Путина в течение дня состоятся рабочие встречи и совещания, они будут носить непубличный характер.
 
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинСергей МеликовДмитрий Песков
 
 
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