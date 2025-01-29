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Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию - РИА Новости, 29.01.2025
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21:01 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html
Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию
Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию - РИА Новости, 29.01.2025
Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь ПМР в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:01:00+03:00
2025-01-29T21:01:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
вадим красносельский
дорин речан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь ПМР в сообщении в Telegram-канале.Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен займ, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. &quot;Я обращаюсь к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и к послу ЕС в РМ Янису Мажейкису. Мы с благодарностью восприняли новость о том, что европейское сообщество готово оказать реальное содействие в преодолении энергетического кризиса. Людям нужны свет и тепло. Не позвольте молдавским представителям исказить и нивелировать вашу гуманитарную инициативу. Примите меры для ее практической реализации – оказания Приднестровью экстренной, как вы ее назвали, помощи&quot;, - написал Красносельский.Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Приднестровье "счет идет уже даже не на дни, а на часы". По его словам, в Тирасполе будут признательны если в указанные представителями ЕС сроки тепло и электричество дойдут до граждан Приднестровья. "Кроме того, во избежание дальнейших спекуляций на тему выделения пакета экстренной помощи, предлагаю Европейской комиссии самостоятельно разделить ресурсы, выделяемые непосредственно Приднестровью и конкретно Молдове", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/pmr-1995308358.html
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996076744.html
https://ria.ru/20250129/krizis-1996091172.html
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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, дорин речан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, газпром, транзит газа через украину
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром, транзит газа через Украину
Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию

Глава ПМР Красносельский призвал ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь ПМР в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен займ, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
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"Я обращаюсь к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и к послу ЕС в РМ Янису Мажейкису. Мы с благодарностью восприняли новость о том, что европейское сообщество готово оказать реальное содействие в преодолении энергетического кризиса. Людям нужны свет и тепло. Не позвольте молдавским представителям исказить и нивелировать вашу гуманитарную инициативу. Примите меры для ее практической реализации – оказания Приднестровью экстренной, как вы ее назвали, помощи", - написал Красносельский.

Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Приднестровье "счет идет уже даже не на дни, а на часы". По его словам, в Тирасполе будут признательны если в указанные представителями ЕС сроки тепло и электричество дойдут до граждан Приднестровья.
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«
"Кроме того, во избежание дальнейших спекуляций на тему выделения пакета экстренной помощи, предлагаю Европейской комиссии самостоятельно разделить ресурсы, выделяемые непосредственно Приднестровью и конкретно Молдове", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС
Вчера, 12:57
 
В миреМолдавияТираспольКишиневВадим КрасносельскийДорин РечанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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