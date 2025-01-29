https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html

Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию

Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию - РИА Новости, 29.01.2025

Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь ПМР в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:01:00+03:00

2025-01-29T21:01:00+03:00

2025-01-29T21:01:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию и оказать помощь ПМР в сообщении в Telegram-канале.Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен займ, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. "Я обращаюсь к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и к послу ЕС в РМ Янису Мажейкису. Мы с благодарностью восприняли новость о том, что европейское сообщество готово оказать реальное содействие в преодолении энергетического кризиса. Людям нужны свет и тепло. Не позвольте молдавским представителям исказить и нивелировать вашу гуманитарную инициативу. Примите меры для ее практической реализации – оказания Приднестровью экстренной, как вы ее назвали, помощи", - написал Красносельский.Глава ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Приднестровье "счет идет уже даже не на дни, а на часы". По его словам, в Тирасполе будут признательны если в указанные представителями ЕС сроки тепло и электричество дойдут до граждан Приднестровья. "Кроме того, во избежание дальнейших спекуляций на тему выделения пакета экстренной помощи, предлагаю Европейской комиссии самостоятельно разделить ресурсы, выделяемые непосредственно Приднестровью и конкретно Молдове", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/pmr-1995308358.html

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996076744.html

https://ria.ru/20250129/krizis-1996091172.html

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, дорин речан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, газпром, транзит газа через украину