Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 29.01.2025 (обновлено: 05:53 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/priamure-1996031186.html
В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе
В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе - РИА Новости, 29.01.2025
В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе
Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:23:00+03:00
2025-01-29T05:53:00+03:00
происшествия
белогорск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995861340_2:0:1082:607_1920x0_80_0_0_4de8b975b2adab43e8989da6b793d0b2.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает главк МЧС региона."В Белогорске на месте происшествия обнаружено тело мужчины", — говорится в заявлении.Ранее в среду сообщалось, что бункер, где, предположительно, находился пропавший, заполнен шротом. Требовалась разгрузка 28 тонн. На месте работал 41 специалист, было задействовано 11 единиц техники.По данным следственного управления СК по региону, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановили. Работники эвакуировались самостоятельно. Местные следователи проводят проверку. Ее также начала прокуратура Белогорска. Введен локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20250128/belogorsk-1995911169.html
https://ria.ru/20241116/shakhta-1984112142.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995861340_120:0:1072:714_1920x0_80_0_0_95c42dd91078ffc9c9c46d162284b150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

В Белогорске спасатели нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

© МЧС России/TelegramМесто взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области
Место взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© МЧС России/Telegram
Место взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает главк МЧС региона.
Белогорске на месте происшествия обнаружено тело мужчины", — говорится в заявлении.
Место взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
К поиску человека под завалами в Белогорске привлекли кинолога
Вчера, 14:16
Ранее в среду сообщалось, что бункер, где, предположительно, находился пропавший, заполнен шротом. Требовалась разгрузка 28 тонн. На месте работал 41 специалист, было задействовано 11 единиц техники.
По данным следственного управления СК по региону, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановили. Работники эвакуировались самостоятельно. Местные следователи проводят проверку. Ее также начала прокуратура Белогорска. Введен локальный режим ЧС.
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе завалило человека
16 ноября 2024, 06:01
 
ПроисшествияБелогорскАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала