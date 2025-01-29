https://ria.ru/20250129/priamure-1996031186.html

В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе - РИА Новости, 29.01.2025

В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:23:00+03:00

2025-01-29T05:23:00+03:00

2025-01-29T05:53:00+03:00

происшествия

белогорск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает главк МЧС региона."В Белогорске на месте происшествия обнаружено тело мужчины", — говорится в заявлении.Ранее в среду сообщалось, что бункер, где, предположительно, находился пропавший, заполнен шротом. Требовалась разгрузка 28 тонн. На месте работал 41 специалист, было задействовано 11 единиц техники.По данным следственного управления СК по региону, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановили. Работники эвакуировались самостоятельно. Местные следователи проводят проверку. Ее также начала прокуратура Белогорска. Введен локальный режим ЧС.

https://ria.ru/20250128/belogorsk-1995911169.html

https://ria.ru/20241116/shakhta-1984112142.html

белогорск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)