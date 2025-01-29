В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике
В "России сегодня" прошел круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях"
Участники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики, прошел в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Участие в нем приняли фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
22 декабря 2024, 11:00
В круглом столе приняли участие директор Объединенной редакции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль и специальный фотокорреспондент медиагруппы Станислав Красильников. К мероприятию по видеосвязи также подключились зарубежные специалисты, в том числе фотограф газеты "Вечерние новости" (Сербия) Игорь Маринкович и фотограф агентства IRNA (Иран) Пайам Сани.
Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей.
Они также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.com
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).