Рейтинг@Mail.ru
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 29.01.2025 (обновлено: 15:03 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pressa-1996113692.html
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике - РИА Новости, 29.01.2025
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике
Круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики, прошел в Международном... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:44:00+03:00
2025-01-29T15:03:00+03:00
россия
китай
юар
андрей стенин
юнеско
вгтрк
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996117303_0:0:3406:1915_1920x0_80_0_0_55687171233408afe55647367ef9276e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики, прошел в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Участие в нем приняли фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества В круглом столе приняли участие директор Объединенной редакции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль и специальный фотокорреспондент медиагруппы Станислав Красильников. К мероприятию по видеосвязи также подключились зарубежные специалисты, в том числе фотограф газеты "Вечерние новости" (Сербия) Игорь Маринкович и фотограф агентства IRNA (Иран) Пайам Сани. Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей. Они также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.com Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20241222/konkurs-1990429181.html
https://ria.ru/20250117/konkurs-1994304571.html
https://ria.ru/20250121/konkurs-1994765187.html
россия
китай
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996117303_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_15ff63bef6d5f79d909eb0ec8857930e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, юар, андрей стенин, юнеско, вгтрк, миа "россия сегодня"
Россия, Китай, ЮАР, Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК, МИА "Россия сегодня"
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол по фотожурналистике

В "России сегодня" прошел круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях"
Участники круглого стола на тему Фотожурналистика в современных реалиях - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Участники круглого стола на тему "Фотожурналистика в современных реалиях"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Круглый стол "Фотожурналистика в современных реалиях", на котором обсудили самые актуальные вопросы современной фотожурналистики, прошел в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Круглый стол прошел под эгидой Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Участие в нем приняли фотожурналисты, военные фотокорреспонденты, эксперты и представители российского и зарубежного фотосообщества
Посетитель на церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
22 декабря 2024, 11:00
В круглом столе приняли участие директор Объединенной редакции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль и специальный фотокорреспондент медиагруппы Станислав Красильников. К мероприятию по видеосвязи также подключились зарубежные специалисты, в том числе фотограф газеты "Вечерние новости" (Сербия) Игорь Маринкович и фотограф агентства IRNA (Иран) Пайам Сани.
Участники дискуссии обсудили роль современной фотожурналистики в индустрии СМИ в России и за рубежом, высказали мнение о месте искусственного интеллекта в фотожурналистике, рассказали о личном опыте экстремальной фотожурналистики и правилах личной безопасности корреспондентов, а также обеспечения информационной безопасности снимаемых людей.
Они также аргументировали важность регулярного участия в авторитетных фотоконкурсах, таких, как Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал 22 декабря 2024 года - по традиции в день рождения погибшего фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2025 года на сайте конкурса stenincontest.ru и stenincontest.com
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Выставка Конкурса фотожурналистики имени Стенина открылась в Белграде
17 января, 21:59
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Номинация о героях-военкорах учреждена в конкурсе патриотических открыток - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
"Россия сегодня" учредила номинацию в конкурсе патриотических открыток
21 января, 11:47
 
РоссияКитайЮАРАндрей СтенинЮНЕСКОВГТРКМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала