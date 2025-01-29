https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html

В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту

В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту - РИА Новости, 29.01.2025

В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту

Мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, спасатели вытащили его на уровне третьего этажа, сообщило городское управление... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:36:00+03:00

2025-01-29T21:36:00+03:00

2025-01-29T22:02:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, спасатели вытащили его на уровне третьего этажа, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду на Богатырском проспекте, 9. "Сотрудники МЧС России, проделав технологическое отверстие в стене на уровне третьего этажа, извлекли 35-летнего мужчину, его передали медикам", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Как отмечается, пострадавший, предположительно, находился "под воздействием запрещенных веществ". О его состоянии пока не сообщается.

https://ria.ru/20250128/pozhar-1995951023.html

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Спасение мужчины, провалившегося в вентиляционную шахту Спасение мужчины, провалившегося в вентиляционную шахту 2025-01-29T21:36 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)