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В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту - РИА Новости, 29.01.2025
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21:36 29.01.2025 (обновлено: 22:02 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html
В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту
В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту - РИА Новости, 29.01.2025
В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту
Мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, спасатели вытащили его на уровне третьего этажа, сообщило городское управление... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:36:00+03:00
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происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, спасатели вытащили его на уровне третьего этажа, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду на Богатырском проспекте, 9. "Сотрудники МЧС России, проделав технологическое отверстие в стене на уровне третьего этажа, извлекли 35-летнего мужчину, его передали медикам", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Как отмечается, пострадавший, предположительно, находился "под воздействием запрещенных веществ". О его состоянии пока не сообщается.
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россия
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Спасение мужчины, провалившегося в вентиляционную шахту
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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту

В Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, спасатели вытащили его на уровне третьего этажа, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел в среду на Богатырском проспекте, 9.
"Сотрудники МЧС России, проделав технологическое отверстие в стене на уровне третьего этажа, извлекли 35-летнего мужчину, его передали медикам", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Как отмечается, пострадавший, предположительно, находился "под воздействием запрещенных веществ". О его состоянии пока не сообщается.
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