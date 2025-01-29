Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/peterburg-1996192062.html
В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих
В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих - РИА Новости, 29.01.2025
В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих
СК разыскивает группу хулиганов из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:49:00+03:00
2025-01-29T18:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. СК разыскивает группу хулиганов из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, не позднее 20 августа 2024 года фигуранты, действуя из хулиганских побуждений, находясь в различных местах Красносельского района, беспричинно провоцировали драки с прохожими и наносили им удары. "Так, один из злоумышленников нанес удар мужчине около торгового комплекса на Петергофском шоссе, дом 51; он же нанёс несколько ударов руками и ногами мужчине у дома 14 по улице Маршала Захарова; он же нанес несколько ударов по лицу мужчине у торгового центра на Ленинском проспекте, дом 100 корпус 1", - рассказали в пресс-службе городского ГСУСК. С целью установления личности указанных потерпевших и иных лиц ГСУ СК просит обращаться к ним по телефону для сообщения информации.
https://ria.ru/20250123/peterburg-1995097441.html
https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих

В Красносельском районе Петербурга ищут группу хулиганов, нападавших на прохожих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. СК разыскивает группу хулиганов из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает пресс-служба.
Владелец собаки ударил журналистку рукой по лицу во время репортажа в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Петербурге на журналистку напали во время репортажа
23 января, 11:26
По версии следствия, не позднее 20 августа 2024 года фигуранты, действуя из хулиганских побуждений, находясь в различных местах Красносельского района, беспричинно провоцировали драки с прохожими и наносили им удары.
"Так, один из злоумышленников нанес удар мужчине около торгового комплекса на Петергофском шоссе, дом 51; он же нанёс несколько ударов руками и ногами мужчине у дома 14 по улице Маршала Захарова; он же нанес несколько ударов по лицу мужчине у торгового центра на Ленинском проспекте, дом 100 корпус 1", - рассказали в пресс-службе городского ГСУСК.
С целью установления личности указанных потерпевших и иных лиц ГСУ СК просит обращаться к ним по телефону для сообщения информации.
Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Забайкалье мужчина напал на девочку
28 января, 10:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала