https://ria.ru/20250129/peterburg-1996192062.html

В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих

В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих - РИА Новости, 29.01.2025

В Петербурге СК ищет группу хулиганов, нападавших на прохожих

СК разыскивает группу хулиганов из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:49:00+03:00

2025-01-29T18:49:00+03:00

2025-01-29T18:49:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. СК разыскивает группу хулиганов из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, не позднее 20 августа 2024 года фигуранты, действуя из хулиганских побуждений, находясь в различных местах Красносельского района, беспричинно провоцировали драки с прохожими и наносили им удары. "Так, один из злоумышленников нанес удар мужчине около торгового комплекса на Петергофском шоссе, дом 51; он же нанёс несколько ударов руками и ногами мужчине у дома 14 по улице Маршала Захарова; он же нанес несколько ударов по лицу мужчине у торгового центра на Ленинском проспекте, дом 100 корпус 1", - рассказали в пресс-службе городского ГСУСК. С целью установления личности указанных потерпевших и иных лиц ГСУ СК просит обращаться к ним по телефону для сообщения информации.

https://ria.ru/20250123/peterburg-1995097441.html

https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)