https://ria.ru/20250129/peterburg-1996026402.html
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:17:00+03:00
2025-01-29T03:17:00+03:00
2025-01-29T04:11:00+03:00
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в публикации.Там также добавили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250129/kazan-1996025162.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов