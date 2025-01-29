https://ria.ru/20250129/peterburg-1996026402.html

В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 29.01.2025

В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:17:00+03:00

2025-01-29T03:17:00+03:00

2025-01-29T04:11:00+03:00

санкт-петербург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в публикации.Там также добавили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250129/kazan-1996025162.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность