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В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 29.01.2025
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03:17 29.01.2025 (обновлено: 04:11 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/peterburg-1996026402.html
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:17:00+03:00
2025-01-29T04:11:00+03:00
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в публикации.Там также добавили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности полетов.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Петербурга ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в публикации.
Там также добавили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
02:53
 
Санкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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