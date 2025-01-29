Пашинян мог бы вступиться на суде за Варданяна, заявили в СПЧ
Член СПЧ Меркачева: Пашинян мог бы вступиться на суде за Варданяна
Рубен Варданян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог бы вступиться на суде за бывшего лидера армян Карабаха Рубена Варданяна, задержанного азербайджанскими правоохранителями в 2023 году, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Как считает собеседница агентства, Пашинян мог бы принять активное участие в суде над Варданяном, учитывая активную гуманитарную деятельность в Армении бывшего руководителя карабахских армян.
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"Но сегодня власти Армении не приложили никаких усилий по защите своих граждан. Более того, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна заставляют думать, что для них это вопрос скорее политической конкуренции, чем решение судеб людей", - заявила она.
По словам Меркачевой, накануне начала судебного процесса Варданян вновь заявил о своей и своих соратников невиновности и потребовал прекратить дело. Она также напомнила, что политик заявлял, что никаких показаний за почти полтора года следствия не давал и протоколов не подписывал.
По её мнению, неверно приравнивать Варданяна к участникам карабахской войны.
"Он является гражданским лицом, не участвовал в военных действиях на территории Нагорного Карабаха и переехал в непризнанную республику уже после завершения горячей фазы противостояния в регионе", - отметила Меркачева.
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Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали Варданяна, а также других представителей руководства армян Карабаха - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами дело передадут в суд.
Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. -0-
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