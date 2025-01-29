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В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 29.01.2025
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14:37 29.01.2025 (обновлено: 14:39 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/opek-1996111740.html
В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+
В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 29.01.2025
В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+
Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:37:00+03:00
2025-01-29T14:39:00+03:00
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сша
казахстан
опек
цены на нефть
экономика
астана
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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на брифинге в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев."В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК плюс, на которой будет обсуждена политика организации в части вот текущего момента, в том числе и планов Соединённых Штатов по увеличению объёмов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определённые инструменты. Как вы знаете, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях", - сказал Саткалиев.Он добавил, что есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объёмов добычи с целью достижения баланса на рынке, окончательное решение будет принято после совместной встречи.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), сша, казахстан, опек, цены на нефть, экономика, астана
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), США, Казахстан, ОПЕК, Цены на нефть, Экономика, Астана
В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+

Саткалиев: скоро планируется встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на брифинге в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК плюс, на которой будет обсуждена политика организации в части вот текущего момента, в том числе и планов Соединённых Штатов по увеличению объёмов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определённые инструменты. Как вы знаете, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях", - сказал Саткалиев.
Он добавил, что есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объёмов добычи с целью достижения баланса на рынке, окончательное решение будет принято после совместной встречи.
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