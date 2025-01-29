https://ria.ru/20250129/opek-1996111740.html

В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+

В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 29.01.2025

В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+

Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:39:00+03:00

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Встреча ОПЕК+ для обсуждения планов США по увеличению добычи нефти планируется в ближайшее время, будет принята согласованная позиция, сказал журналистам на брифинге в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев."В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК плюс, на которой будет обсуждена политика организации в части вот текущего момента, в том числе и планов Соединённых Штатов по увеличению объёмов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определённые инструменты. Как вы знаете, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях", - сказал Саткалиев.Он добавил, что есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объёмов добычи с целью достижения баланса на рынке, окончательное решение будет принято после совместной встречи.

https://ria.ru/20250127/neft-1995719977.html

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), сша, казахстан, опек, цены на нефть, экономика, астана