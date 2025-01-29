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Мишустин прибыл в Казахстан - РИА Новости, 29.01.2025
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15:30 29.01.2025 (обновлено: 17:07 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/mishustin-1996124471.html
Мишустин прибыл в Казахстан
Мишустин прибыл в Казахстан - РИА Новости, 29.01.2025
Мишустин прибыл в Казахстан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:30:00+03:00
2025-01-29T17:07:00+03:00
казахстан
россия
астана
михаил мишустин
касым-жомарт токаев
олжас бектенов
евразийский экономический союз
в мире
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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Астаны.У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане."Погода шикарная", - пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.
https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html
https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html
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казахстан, россия, астана, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, олжас бектенов, евразийский экономический союз, в мире
Казахстан, Россия, Астана, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев, Олжас Бектенов, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин прибыл в Казахстан

Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время церемонии встречи в аэропорту Астаны. 29 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время церемонии встречи в аэропорту Астаны. 29 января 2025 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время церемонии встречи в аэропорту Астаны. 29 января 2025
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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.
Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Астаны.
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У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане.
"Погода шикарная", - пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.
Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.
В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.
Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.
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КазахстанРоссияАстанаМихаил МишустинКасым-Жомарт ТокаевОлжас БектеновЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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