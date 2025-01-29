https://ria.ru/20250129/mishustin-1996124471.html

Мишустин прибыл в Казахстан

Мишустин прибыл в Казахстан - РИА Новости, 29.01.2025

Мишустин прибыл в Казахстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:30:00+03:00

2025-01-29T15:30:00+03:00

2025-01-29T17:07:00+03:00

казахстан

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михаил мишустин

касым-жомарт токаев

олжас бектенов

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Астаны.У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане."Погода шикарная", - пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.

https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html

https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html

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казахстан, россия, астана, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, олжас бектенов, евразийский экономический союз, в мире