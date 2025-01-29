Мишустин прибыл в Казахстан
Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время церемонии встречи в аэропорту Астаны. 29 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время церемонии встречи в аэропорту Астаны. 29 января 2025
Читать ria.ru в
АСТАНА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим
17 января, 13:03
У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане.
"Погода шикарная", - пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.
Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.
В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.
Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.
Правительство Мишустина: пять лет без права на ошибку
16 января, 08:00