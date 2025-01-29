https://ria.ru/20250129/mazut-1996064841.html

МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 29.01.2025

МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:01:00+03:00

2025-01-29T11:01:00+03:00

2025-01-29T11:01:00+03:00

происшествия

темрюкский район

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены пять основных секторов проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, обследование береговой линии в Краснодарском крае протяженностью 265 километров продолжает 21 межведомственная мониторинговая группа. "Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя", - подчеркивает министерство.

темрюкский район

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, темрюкский район, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе