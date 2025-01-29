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МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 29.01.2025
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11:01 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mazut-1996064841.html
МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря
МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 29.01.2025
МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря
Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:01:00+03:00
2025-01-29T11:01:00+03:00
происшествия
темрюкский район
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994494003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6b6a12cb0f9fc2dad988b1c3e4871f.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены пять основных секторов проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, обследование береговой линии в Краснодарском крае протяженностью 265 километров продолжает 21 межведомственная мониторинговая группа. "Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя", - подчеркивает министерство.
темрюкский район
анапа
россия
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происшествия, темрюкский район, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

Новые единичные выбросы мазута нашли в районе от мыса Панагия до пляжа в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия
Мазут на камнях у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях у мыса Панагия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены пять основных секторов проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, обследование береговой линии в Краснодарском крае протяженностью 265 километров продолжает 21 межведомственная мониторинговая группа.
"Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя", - подчеркивает министерство.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияТемрюкский районАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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