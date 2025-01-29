https://ria.ru/20250129/makhachkala-1996165753.html

На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.01.2025

На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Суд на Ставрополье приговорил к 8 годам колонии общего режима троих жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:08:00+03:00

2025-01-29T17:08:00+03:00

2025-01-29T17:13:00+03:00

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происшествия

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генеральная прокуратура рф

республика дагестан

беспорядки в аэропорту махачкалы

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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 8 годам колонии общего режима троих жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры."Октябрьский районный суд города Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов, Абдулбасир Атавов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html

https://realty.ria.ru/20240115/aeroport-1921466642.html

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