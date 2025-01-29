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На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.01.2025
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17:08 29.01.2025 (обновлено: 17:13 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/makhachkala-1996165753.html
На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.01.2025
На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Суд на Ставрополье приговорил к 8 годам колонии общего режима троих жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:08:00+03:00
2025-01-29T17:13:00+03:00
россия
происшествия
махачкала
ставрополь
израиль
генеральная прокуратура рф
республика дагестан
беспорядки в аэропорту махачкалы
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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 8 годам колонии общего режима троих жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры."Октябрьский районный суд города Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов, Абдулбасир Атавов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html
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россия, происшествия, махачкала, ставрополь, израиль, генеральная прокуратура рф, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы
Россия, Происшествия, Махачкала, Ставрополь, Израиль, Генеральная прокуратура РФ, Республика Дагестан, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Троих жителей Дагестана приговорили к колонии по делу о беспорядках в Махачкале

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 8 годам колонии общего режима троих жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Октябрьский районный суд города Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Гамзат Исаков, Махмуд Джаватханов, Абдулбасир Атавов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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РоссияПроисшествияМахачкалаСтавропольИзраильГенеральная прокуратура РФРеспублика ДагестанБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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