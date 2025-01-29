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В Ленинградской области ищут похитителя двух чихуахуа
В Ленинградской области ищут похитителя двух чихуахуа - РИА Новости, 29.01.2025
В Ленинградской области ищут похитителя двух чихуахуа
Полиция ищет похитителя двух собак породы чихуахуа и личных вещей из квартиры в Кудрово Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:51:00+03:00
2025-01-29T10:51:00+03:00
2025-01-29T10:51:00+03:00
происшествия
жилье
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Полиция ищет похитителя двух собак породы чихуахуа и личных вещей из квартиры в Кудрово Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру в доме 11 по Пражской улице в городе Кудрово, принадлежащую ее 33-летней дочери, и похитил оттуда двух собак породы чихуахуа, а также личные вещи, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Ведется розыск злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html
всеволожский район
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происшествия, жилье, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Жилье, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области ищут похитителя двух чихуахуа
Полиция в Ленинградской области ищет похитителя двух собак породы чихуахуа