Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/krasnodar-1996196574.html
В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине
В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине - РИА Новости, 29.01.2025
В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине
Суд назначил 8 месяцев исправительных работ женщине, которая в мае прошлого года бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:21:00+03:00
2025-01-29T19:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
краснодар
тверь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил 8 месяцев исправительных работ женщине, которая в мае прошлого года бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевой прокуратуре. Установлено, что женщина в мае прошлого года оставила свою трехлетнюю дочь в магазине "Магнит" в Краснодаре и уехала с железнодорожного вокзала "Краснодар-1" на поезде в Санкт-Петербург. "Вынесен приговор в отношении 37-летней уроженки города Калинин (ныне Тверь). Она признана виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас девочка находится со своей тетей. При этом на кадрах, ранее опубликованных краевым главком, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать.
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995724365.html
санкт-петербург
краснодар
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, краснодар, тверь, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Краснодар, Тверь, Россия
В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине

В Краснодаре женщине, бросившей дочь в магазине, назначили исправительные работы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил 8 месяцев исправительных работ женщине, которая в мае прошлого года бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевой прокуратуре.
Установлено, что женщина в мае прошлого года оставила свою трехлетнюю дочь в магазине "Магнит" в Краснодаре и уехала с железнодорожного вокзала "Краснодар-1" на поезде в Санкт-Петербург.
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить
27 января, 08:24
"Вынесен приговор в отношении 37-летней уроженки города Калинин (ныне Тверь). Она признана виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас девочка находится со своей тетей.
При этом на кадрах, ранее опубликованных краевым главком, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать.
Арест мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и детей в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей
27 января, 15:42
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКраснодарТверьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала