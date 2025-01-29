https://ria.ru/20250129/krasnodar-1996196574.html

В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине

В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине - РИА Новости, 29.01.2025

В Краснодаре вынесли приговор женщине, бросившей дочь в тележке в магазине

Суд назначил 8 месяцев исправительных работ женщине, которая в мае прошлого года бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:21:00+03:00

2025-01-29T19:21:00+03:00

2025-01-29T19:21:00+03:00

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил 8 месяцев исправительных работ женщине, которая в мае прошлого года бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевой прокуратуре. Установлено, что женщина в мае прошлого года оставила свою трехлетнюю дочь в магазине "Магнит" в Краснодаре и уехала с железнодорожного вокзала "Краснодар-1" на поезде в Санкт-Петербург. "Вынесен приговор в отношении 37-летней уроженки города Калинин (ныне Тверь). Она признана виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас девочка находится со своей тетей. При этом на кадрах, ранее опубликованных краевым главком, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать.

https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html

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происшествия, санкт-петербург, краснодар, тверь, россия