https://ria.ru/20250129/janaf-1996123726.html

Хорватский JANAF запросил разрешение на работу по контракту с сербской NIS

Хорватский JANAF запросил разрешение на работу по контракту с сербской NIS - РИА Новости, 29.01.2025

Хорватский JANAF запросил разрешение на работу по контракту с сербской NIS

Хорватский оператор нефтепровода JANAF обратился к властям США с просьбой разрешить выполнить свой контракт с подсанкционной "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:28:00+03:00

2025-01-29T15:28:00+03:00

2025-01-29T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хорватский оператор нефтепровода JANAF обратился к властям США с просьбой разрешить выполнить свой контракт с подсанкционной "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") на поставку сырой нефти до конца 2026 года, заявил член правления JANAF Владислав Веселица. "Мы официально обратились к властям США с просьбой разрешить транспортировку сырой нефти в NIS до конца 2026 года", - заявил Веселица в интервью агентству Блумберг. Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250129/gruzija-1996025521.html

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