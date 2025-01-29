https://ria.ru/20250129/gruziya-1996028469.html

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - РИА Новости, 29.01.2025

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию

Россия за прошлый год на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - до трехлетних максимумов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:19:00+03:00

2025-01-29T04:19:00+03:00

2025-01-29T04:20:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия за прошлый год на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - до трехлетних максимумов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, по итогам 2024 года Грузия импортировала 325 тысяч тонн пшеницы из России на 75,7 миллиона долларов. Импорт в денежном выражении увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом и стал максимальным с 2021 года. Тогда покупки достигли 87,4 миллиона долларов. В декабре Тбилиси импортировал 25 тысяч тонн российской пшеницы на 6,1 миллиона долларов – в денежном выражении на 9,4% меньше, чем в ноябре, и на 8,6% больше, чем год назад. Россия по итогам прошедшего года с большим отрывом заняла первое место в грузинском импорте пшеницы. Кроме РФ, грузины покупали это зерно в Казахстане (367 тысяч долларов), а также в Белоруссии, Франции, Греции и Румынии (на 12-37 тысяч долларов). Кроме пшеницы, Грузия в прошлом году покупала у России кукурузу - 56 тысяч тонн на 11,8 миллиона долларов (на 4% больше, чем год назад). Также было импортировано по 7 тысяч тонн гречихи и ячменя - на 3,1 миллиона и 1,3 миллиона долларов соответственно, и 640 тонн овса на 95 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250129/gruzija-1996025521.html

https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, грузия, тбилиси, санкции в отношении россии, в мире