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Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.01.2025
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14:37 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/granitsa-1996112049.html
Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана
Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.01.2025
Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана
Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что Россия... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:37:00+03:00
2025-01-29T14:37:00+03:00
в мире
азербайджан
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россия
алексей оверчук
мгер григорян
шахин мустафаев
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АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что Россия приветствует договоренности Баку и Еревана приступить к процессу делимитации и демаркации начиная от стыка границ двух стран с Грузией в сторону юга. "Достигнут очень большой, хороший прогресс. Часть границы была делимитирована и демаркирована. Сейчас они (вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев - ред), насколько мне известно, недавно встречались, договорились о начале процесса делимитации и демаркации, будут двигаться с севера на юг, от стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии, и пойдут вниз", - сказал Оверчук журналистам. "Мы всегда приветствовали такого рода контакты и такого рода совместную работу, потому что она, несомненно, будет способствовать стабильности региона", - добавил он. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, алексей оверчук, мгер григорян, шахин мустафаев, евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Алексей Оверчук, Мгер Григорян, Шахин Мустафаев, Евросоюз
Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана

Оверчук заявил о прогрессе в вопросе демаркации армяно-азербайджанской границы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
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АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что Россия приветствует договоренности Баку и Еревана приступить к процессу делимитации и демаркации начиная от стыка границ двух стран с Грузией в сторону юга.
"Достигнут очень большой, хороший прогресс. Часть границы была делимитирована и демаркирована. Сейчас они (вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев - ред), насколько мне известно, недавно встречались, договорились о начале процесса делимитации и демаркации, будут двигаться с севера на юг, от стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии, и пойдут вниз", - сказал Оверчук журналистам.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении
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"Мы всегда приветствовали такого рода контакты и такого рода совместную работу, потому что она, несомненно, будет способствовать стабильности региона", - добавил он.
Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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В миреАзербайджанАрменияРоссияАлексей ОверчукМгер ГригорянШахин МустафаевЕвросоюз
 
 
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