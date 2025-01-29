https://ria.ru/20250129/granitsa-1996112049.html

Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана

Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.01.2025

Оверчук отметил прогресс в демаркации границы Армении и Азербайджана

Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что Россия... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:37:00+03:00

2025-01-29T14:37:00+03:00

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АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что Россия приветствует договоренности Баку и Еревана приступить к процессу делимитации и демаркации начиная от стыка границ двух стран с Грузией в сторону юга. "Достигнут очень большой, хороший прогресс. Часть границы была делимитирована и демаркирована. Сейчас они (вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев - ред), насколько мне известно, недавно встречались, договорились о начале процесса делимитации и демаркации, будут двигаться с севера на юг, от стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии, и пойдут вниз", - сказал Оверчук журналистам. "Мы всегда приветствовали такого рода контакты и такого рода совместную работу, потому что она, несомненно, будет способствовать стабильности региона", - добавил он. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html

https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, армения, россия, алексей оверчук, мгер григорян, шахин мустафаев, евросоюз