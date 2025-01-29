https://ria.ru/20250129/gosduma-1996173267.html
Правительство внесет в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов
Правительство внесет в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов - РИА Новости, 29.01.2025
Правительство внесет в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов
Правительство России в феврале внесёт в Госдуму законопроект о комплексном регулировании маркетплейсов, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:27:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство России в феврале внесёт в Госдуму законопроект о комплексном регулировании маркетплейсов, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Российские маркетплейсы ждет комплексное регулирование, соответствующий законопроект правительство РФ внесет в Госдуму уже в феврале", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что данный документ обсуждался на площадке Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦМТ) с участием представителей маркетплейсов и статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова. "Несмотря на то, что в разработке законопроекта принимали участие и Минэком, и Минцифры, именно Минпромторг стал главным его идейным вдохновителем и основным драйвером оперативного прохождения через все остальные заинтересованные ведомства", - объяснил депутат.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html
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россия, антон горелкин, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство внесет в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов
В Госдуму в феврале внесут проект о комплексном регулировании маркетплейсов