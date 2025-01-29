Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 29.01.2025 (обновлено: 12:47 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996069428.html
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном - РИА Новости, 29.01.2025
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Депутат ГД от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:17:00+03:00
2025-01-29T12:47:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/97/1519559723_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_04fff14aad6c294aef145eb97f7f69a5.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД. — Прим. ред.), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы", — сказано в обращении. В нем уточняется, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам позволит гражданам сэкономить деньги (средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 000 рублей в России, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов стоимость достигает 50 000 рублей). "Более того, реализация инициативы не повлечет ухудшения качества выданных водительских удостоверений, поскольку граждане, которые готовятся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что и граждане, обучающиеся в автошколе, а возможность недобросовестного получения водительского удостоверения значительно ограничена", — сказано в обращении.
https://ria.ru/20241231/jurist-1992158691.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/97/1519559723_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_cdd3f38a6406331ad3d062fbde1b3886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург, авто
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Авто
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном

Депутат Ткачев предложил разрешить россиянам сдавать на права экстерном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД. — Прим. ред.), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы", — сказано в обращении.
В нем уточняется, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам позволит гражданам сэкономить деньги (средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 000 рублей в России, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов стоимость достигает 50 000 рублей).
"Более того, реализация инициативы не повлечет ухудшения качества выданных водительских удостоверений, поскольку граждане, которые готовятся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что и граждане, обучающиеся в автошколе, а возможность недобросовестного получения водительского удостоверения значительно ограничена", — сказано в обращении.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права
31 декабря 2024, 14:07
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала