https://ria.ru/20250129/gosduma-1996069428.html

В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном

В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном - РИА Новости, 29.01.2025

В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном

Депутат ГД от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:17:00+03:00

2025-01-29T11:17:00+03:00

2025-01-29T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД. — Прим. ред.), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы", — сказано в обращении. В нем уточняется, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам позволит гражданам сэкономить деньги (средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 000 рублей в России, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов стоимость достигает 50 000 рублей). "Более того, реализация инициативы не повлечет ухудшения качества выданных водительских удостоверений, поскольку граждане, которые готовятся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что и граждане, обучающиеся в автошколе, а возможность недобросовестного получения водительского удостоверения значительно ограничена", — сказано в обращении.

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общество, россия, москва, санкт-петербург, авто