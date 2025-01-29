Меликов поблагодарил Путина за присвоение звания Героя России Исбакиеву
Меликов поблагодарил Путина за звание Героя России погибшему в СВО Исбакиеву
© ГТРК "Дагестан"Магомед Исбакиев
© ГТРК "Дагестан"
Магомед Исбакиев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил главу государства за присвоение звания Героя России офицеру Магомеду Исбакиеву, погибшему в зоне специальной военной операции.
В июне на встрече Путина с участниками программы "Время героев" гвардии майор Денис Диденко рассказал о боевом товарище Исбакиеве и попросил главу государства присвоить тому звание Героя России. Путин пообещал, что заслуги военнослужащего будут отмечены. В ноябре Меликов сообщил, что Исбакиев посмертно удостоен звания Героя России. Он стал 13-м участником СВО из Дагестана, удостоенным этого звания.
"Владимир Владимирович, 13 Героев России. Хочу поблагодарить отдельно за Исбакиева Магомеда. Это тот парень, которому в ноябре было присвоено звание - после того, как Денис (Диденко - ред.) обратился к Вам на встрече с участниками программы "Время героев". Действительно, достойный офицер, 45-я бригада специального назначения. И то, что вернулись к совершенному им подвигу и пересмотрели наградные документы, я считаю, что это очень объективно и справедливо не только для Дагестана, но и для десантников, для спецназа, для разведчиков, которые сегодня много задач выполняют", - сказал Меликов.
Ранее глава Дагестана рассказал, что группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.