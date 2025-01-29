В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину
Вице-председатель ХДС Вадефуль: Германия не может направить войска на Украину
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.
"Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь, в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с конституцией Германии это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также", - сказал Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
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Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса, разговор велся от имени руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Вадефуль пояснил, что Германия может поддержать Украину финансово и поставками вооружения.
"Тогда подавляющее большинство на нашей стороне. Но если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там - мы потеряем поддержку", - подчеркнул политик.
По его словам, ХДС стремится вернуть всеобщий призыв в ФРГ.
"Но если мы победим на выборах, наша цель — вернуться к всеобщему призыву в Германии. Это необходимо", - сказал Вадефуль.
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