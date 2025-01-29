https://ria.ru/20250129/germanija-1996059961.html

В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину

В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину - РИА Новости, 29.01.2025

В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину

Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:35:00+03:00

2025-01-29T10:35:00+03:00

2025-01-29T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. "Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь, в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с конституцией Германии это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также", - сказал Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса, разговор велся от имени руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль пояснил, что Германия может поддержать Украину финансово и поставками вооружения. "Тогда подавляющее большинство на нашей стороне. Но если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там - мы потеряем поддержку", - подчеркнул политик. По его словам, ХДС стремится вернуть всеобщий призыв в ФРГ. "Но если мы победим на выборах, наша цель — вернуться к всеобщему призыву в Германии. Это необходимо", - сказал Вадефуль.

https://ria.ru/20241228/vyplaty-1991915534.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991839327.html

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в мире, германия, украина, европа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), владимир зеленский, хдс/хсс