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В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину - РИА Новости, 29.01.2025
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10:35 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/germanija-1996059961.html
В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину
В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину - РИА Новости, 29.01.2025
В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину
Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:35:00+03:00
2025-01-29T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. "Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь, в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с конституцией Германии это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также", - сказал Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса, разговор велся от имени руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль пояснил, что Германия может поддержать Украину финансово и поставками вооружения. "Тогда подавляющее большинство на нашей стороне. Но если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там - мы потеряем поддержку", - подчеркнул политик. По его словам, ХДС стремится вернуть всеобщий призыв в ФРГ. "Но если мы победим на выборах, наша цель — вернуться к всеобщему призыву в Германии. Это необходимо", - сказал Вадефуль.
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в мире, германия, украина, европа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), владимир зеленский, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Европа, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Владимир Зеленский, ХДС/ХСС
В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину

Вице-председатель ХДС Вадефуль: Германия не может направить войска на Украину

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Германия не может направить воинский контингент на Украину, это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий, заявил вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.
"Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь, в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с конституцией Германии это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также", - сказал Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
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Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса, разговор велся от имени руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Вадефуль пояснил, что Германия может поддержать Украину финансово и поставками вооружения.
"Тогда подавляющее большинство на нашей стороне. Но если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там - мы потеряем поддержку", - подчеркнул политик.
По его словам, ХДС стремится вернуть всеобщий призыв в ФРГ.
"Но если мы победим на выборах, наша цель — вернуться к всеобщему призыву в Германии. Это необходимо", - сказал Вадефуль.
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В миреГерманияУкраинаЕвропаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Владимир ЗеленскийХДС/ХСС
 
 
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