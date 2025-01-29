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В Госдуму внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных
В Госдуму внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных - РИА Новости, 29.01.2025
В Госдуму внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект о праве отца, проходящего военную службу по контракту, при... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:20:00+03:00
2025-01-29T13:20:00+03:00
2025-01-29T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект о праве отца, проходящего военную службу по контракту, при рождении четвертого ребенка уволиться со службы, законопроект доступен в думской базе данных. "Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения с военной службы. В этих целях разработан проект федерального закона "О внесении изменения в статью 51 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Останина уточнила, 23 января 2024 года президент РФ подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" в целях установления единого на всей территории России статуса многодетной семьи и предоставления многодетным семьям различных мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995325828.html
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общество, россия, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных
В ГД внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных