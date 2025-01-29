https://ria.ru/20250129/ekonomist-1996041216.html

Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО - РИА Новости, 29.01.2025

Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:42:00+03:00

2025-01-29T08:42:00+03:00

2025-01-29T08:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО на Украину и Грузию, а также должны вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией", - сообщил он агентству. По словам Сакса, украинские власти должны понять, что США не будут ни вооружать Украину, ни финансировать ее до тех пор, пока не будет достигнут мир, основанный на нейтралитете Киева и прекращении боевых действий. "США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине", - ответил он. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, колумбийский университет