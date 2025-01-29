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Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ekonomist-1996041216.html
Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО
Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО - РИА Новости, 29.01.2025
Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО
США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:42:00+03:00
2025-01-29T08:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО на Украину и Грузию, а также должны вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией", - сообщил он агентству. По словам Сакса, украинские власти должны понять, что США не будут ни вооружать Украину, ни финансировать ее до тех пор, пока не будет достигнут мир, основанный на нейтралитете Киева и прекращении боевых действий. "США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине", - ответил он. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, колумбийский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Колумбийский университет
Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

Джеффри Сакс призвал США отказаться от расширения НАТО за счет Украины и Грузии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО на Украину и Грузию, а также должны вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией", - сообщил он агентству.
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По словам Сакса, украинские власти должны понять, что США не будут ни вооружать Украину, ни финансировать ее до тех пор, пока не будет достигнут мир, основанный на нейтралитете Киева и прекращении боевых действий.
"США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине", - ответил он.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОКолумбийский университет
 
 
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