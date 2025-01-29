https://ria.ru/20250129/ege-1996140629.html

Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию

Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию - РИА Новости, 29.01.2025

Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию

Школьники из новых регионов России в 2025 году снова будут иметь возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Рособрнадзора... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:18:00+03:00

2025-01-29T16:18:00+03:00

2025-01-29T16:32:00+03:00

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Школьники из новых регионов России в 2025 году снова будут иметь возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В 2025 году на основании обращений регионов и с учетом уровня организационно-технологической и кадровой готовности к проведению экзаменов, а также уровня подготовки выпускников принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов по аналогии с прошлым годом", – сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. В 2023/24 учебном году органы управления образованием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по согласованию с Рособрнадзором самостоятельно определяли форму проведения итоговой аттестации: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или промежуточная аттестация, а также необходимость учета результатов итогового сочинения для 11-классников и итогового собеседования по русскому языку для 9-классников как условий допуска к ГИА. В настоящее время осуществляется прием заявлений на участие в ГИА-2025. Предварительное число участников ЕГЭ в 2025 году в ДНР – 943 человека из 9 754 выпускников, в ЛНР – 1 604 человека из 6 209 выпускников, в Запорожской области – 516 человек из 2 775 выпускников, в Херсонской области – 68 человек из 1 318 выпускников.

https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование