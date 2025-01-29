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Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию - РИА Новости, 29.01.2025
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16:18 29.01.2025 (обновлено: 16:32 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ege-1996140629.html
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию - РИА Новости, 29.01.2025
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию
Школьники из новых регионов России в 2025 году снова будут иметь возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Рособрнадзора... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:18:00+03:00
2025-01-29T16:32:00+03:00
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Школьники из новых регионов России в 2025 году снова будут иметь возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В 2025 году на основании обращений регионов и с учетом уровня организационно-технологической и кадровой готовности к проведению экзаменов, а также уровня подготовки выпускников принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов по аналогии с прошлым годом", – сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. В 2023/24 учебном году органы управления образованием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по согласованию с Рособрнадзором самостоятельно определяли форму проведения итоговой аттестации: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или промежуточная аттестация, а также необходимость учета результатов итогового сочинения для 11-классников и итогового собеседования по русскому языку для 9-классников как условий допуска к ГИА. В настоящее время осуществляется прием заявлений на участие в ГИА-2025. Предварительное число участников ЕГЭ в 2025 году в ДНР – 943 человека из 9 754 выпускников, в ЛНР – 1 604 человека из 6 209 выпускников, в Запорожской области – 516 человек из 2 775 выпускников, в Херсонской области – 68 человек из 1 318 выпускников.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию

Рособрнадзор: учащиеся из новых регионов снова смогут сдать ЕГЭ по желанию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Школьники из новых регионов России в 2025 году снова будут иметь возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В 2025 году на основании обращений регионов и с учетом уровня организационно-технологической и кадровой готовности к проведению экзаменов, а также уровня подготовки выпускников принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов по аналогии с прошлым годом", – сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
В 2023/24 учебном году органы управления образованием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по согласованию с Рособрнадзором самостоятельно определяли форму проведения итоговой аттестации: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или промежуточная аттестация, а также необходимость учета результатов итогового сочинения для 11-классников и итогового собеседования по русскому языку для 9-классников как условий допуска к ГИА.
В настоящее время осуществляется прием заявлений на участие в ГИА-2025. Предварительное число участников ЕГЭ в 2025 году в ДНР – 943 человека из 9 754 выпускников, в ЛНР – 1 604 человека из 6 209 выпускников, в Запорожской области – 516 человек из 2 775 выпускников, в Херсонской области – 68 человек из 1 318 выпускников.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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