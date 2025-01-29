Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dubinskiy-1996026238.html
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому
Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза в вопросе продолжения боевых действий из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:25:00+03:00
2025-01-29T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131030_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_523c5030527ca3239bd61f0db81d3f60.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза в вопросе продолжения боевых действий из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это (политика Трампа в отношении ЕС — Прим. ред.) означает минус еще один коллективный лоббист продолжения войны в интересах демпартии США и Зеленского", — написал нардеп.Он указал, что из-за политики команды Трампа, которая основывается на построении диалога с членами ЕС по отдельности, вариант с продолжением боевых действий складывается не в пользу Зеленского."Рютте уже перешел на позиции “скорейшего мирного урегулирования”, после разговора с Рубио. Третья экономика ЕС — Италия — давно в этой лодке. &lt;...&gt; Польша — это аватар Украины, развернется по ветру. &lt;...&gt; Поэтому все уверенно идет к замирению", — отметил он.Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131030_110:0:2777:2000_1920x0_80_0_0_e2d2bde8f7a896e1207b0c0fa1cb333a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому

Дубинский: Зеленский теряет поддержку в лице ЕС продолжать войну из-за Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза в вопросе продолжения боевых действий из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это (политика Трампа в отношении ЕС — Прим. ред.) означает минус еще один коллективный лоббист продолжения войны в интересах демпартии США и Зеленского", — написал нардеп.
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
Вчера, 20:52
Он указал, что из-за политики команды Трампа, которая основывается на построении диалога с членами ЕС по отдельности, вариант с продолжением боевых действий складывается не в пользу Зеленского.
"Рютте уже перешел на позиции “скорейшего мирного урегулирования”, после разговора с Рубио. Третья экономика ЕС — Италия — давно в этой лодке. <...> Польша — это аватар Украины, развернется по ветру. <...> Поэтому все уверенно идет к замирению", — отметил он.
Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.
Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Исключить из процесса": на Западе раскрыли, что задумал Трамп
Вчера, 22:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала