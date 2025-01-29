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В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому
Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза в вопросе продолжения боевых действий из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:25:00+03:00
2025-01-29T03:25:00+03:00
2025-01-29T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза в вопросе продолжения боевых действий из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это (политика Трампа в отношении ЕС — Прим. ред.) означает минус еще один коллективный лоббист продолжения войны в интересах демпартии США и Зеленского", — написал нардеп.Он указал, что из-за политики команды Трампа, которая основывается на построении диалога с членами ЕС по отдельности, вариант с продолжением боевых действий складывается не в пользу Зеленского."Рютте уже перешел на позиции “скорейшего мирного урегулирования”, после разговора с Рубио. Третья экономика ЕС — Италия — давно в этой лодке. <...> Польша — это аватар Украины, развернется по ветру. <...> Поэтому все уверенно идет к замирению", — отметил он.Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, как Трамп навредил Зеленскому
Дубинский: Зеленский теряет поддержку в лице ЕС продолжать войну из-за Трампа