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Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 29.01.2025
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11:51 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dtp-1996075488.html
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 29.01.2025
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП
Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:51:00+03:00
2025-01-29T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России. Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминают в РСА.
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общество, совет федерации рф, россия, дтп
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, ДТП
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП

Совфед одобрил закон об оформлении электронного извещения о ДТП по европротоколу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России.
Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминают в РСА.
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ОбществоСовет Федерации РФРоссияДТП
 
 
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