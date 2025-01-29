https://ria.ru/20250129/dtp-1996075488.html
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 29.01.2025
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП
Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:51:00+03:00
2025-01-29T11:51:00+03:00
2025-01-29T11:51:00+03:00
общество
совет федерации рф
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России. Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминают в РСА.
https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия, дтп
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, ДТП
Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП
Совфед одобрил закон об оформлении электронного извещения о ДТП по европротоколу
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России.
Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминают в РСА.