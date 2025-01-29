https://ria.ru/20250129/dtp-1996075488.html

Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП

Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 29.01.2025

Совфед одобрил закон об электронном извещении о ДТП

Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:51:00+03:00

2025-01-29T11:51:00+03:00

2025-01-29T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России. Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминают в РСА.

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, россия, дтп