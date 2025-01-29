https://ria.ru/20250129/dagestan-1996174587.html

В Дагестане задержали блогера, который пустил машину с манекеном за рулем

В Дагестане задержали блогера, который пустил машину с манекеном за рулем - РИА Новости, 29.01.2025

В Дагестане задержали блогера, который пустил машину с манекеном за рулем

Блогер из Дагестана, который пустил машину с манекеном из банок за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток, также против него может быль возбуждено... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:35:00+03:00

2025-01-29T17:35:00+03:00

2025-01-29T18:12:00+03:00

происшествия

авто

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республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Блогер из Дагестана, который пустил машину с манекеном из банок за рулем по проезжей части, задержан на 15 суток, также против него может быль возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД республики. Блогер Шамиль Керимов, у которого 576 тысяч подписчиков в Instagram*, опубликовал видео, как он на оживленной дороге посадил за руль автомобиля манекен из алюминиевых банок и вышел из машины. На кадрах видно, что сотрудники ДПС попытались остановить подозрительное авто, а затем отправились в погоню. "На данный момент молодой человек задержан на 15 суток. По статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)", – говорится в сообщении. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 267.1. УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Задержанный заявил, что снимал видео для конкурса, который проводит другой блогер. По его словам, в автомобиле был еще один человек – он пересел на водительское место сразу после того, как блогер вышел из машины. "Категорически порицаю такое сам, так что не повторяйте за мной", – сказал Керимов.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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происшествия, авто, россия, республика дагестан