В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования
В Чувашии мигрантам запретили работать в торговле алкоголем и такси
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики.
"Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми нормами до 1 апреля.
"Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов", — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.
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