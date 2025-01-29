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В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования - РИА Новости, 29.01.2025
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10:26 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html
В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования
В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования - РИА Новости, 29.01.2025
В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования
Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:26:00+03:00
2025-01-29T10:26:00+03:00
казахстан
армения
белоруссия
олег николаев (политик)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики. "Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми нормами до 1 апреля. "Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов", — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.
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казахстан, армения, белоруссия, олег николаев (политик), общество
Казахстан, Армения, Белоруссия, Олег Николаев (политик), Общество
В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования

В Чувашии мигрантам запретили работать в торговле алкоголем и такси

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики.
"Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми нормами до 1 апреля.
"Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов", — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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КазахстанАрменияБелоруссияОлег Николаев (политик)Общество
 
 
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