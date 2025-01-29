https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html

В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования

В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования - РИА Новости, 29.01.2025

В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования

Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:26:00+03:00

2025-01-29T10:26:00+03:00

2025-01-29T10:26:00+03:00

казахстан

армения

белоруссия

олег николаев (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Работу мигрантов в торговле алкоголем, такси, в сферах образования и спорта запретили в Чувашии в 2025 году, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство республики. "Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера направлена на уменьшение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Работодатели должны пересмотреть численность своих иностранных сотрудников и привести его в соответствие с новыми нормами до 1 апреля. "Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов", — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.

https://ria.ru/20240809/migranty-1965102953.html

казахстан

армения

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, армения, белоруссия, олег николаев (политик), общество