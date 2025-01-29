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В Турции задержали более 20 человек по факту пожара в Болу - РИА Новости, 29.01.2025
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12:35 29.01.2025 (обновлено: 12:41 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bolu-1996086938.html
В Турции задержали более 20 человек по факту пожара в Болу
В Турции задержали более 20 человек по факту пожара в Болу - РИА Новости, 29.01.2025
В Турции задержали более 20 человек по факту пожара в Болу
Двадцать восемь человек задержаны по факту пожара на горнолыжном курорте в Турции, унесшим жизни 78 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:35:00+03:00
2025-01-29T12:41:00+03:00
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Двадцать восемь человек задержаны по факту пожара на горнолыжном курорте в Турции, унесшим жизни 78 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, администрация не была готова к рискам, не приняла во внимание риски пожара, не подготовилась к ним заранее.В ночь на 21 января огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были арестованы ряд чиновников региона, в том числе владелец отеля, который возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников."Мы сделали и делаем все необходимое, чтобы наши граждане почувствовали, что они не одиноки в эти трудные дни. Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. В отношении семи человек были приняты решения о судебном контроле", - заявил турецкий лидер, выступая в среду в парламенте страны.По его словам, расследование выявляет, что администрация отеля не приняла во внимание риски пожара, не подготовилась к ним заранее.
https://ria.ru/20250126/turtsiya-1995526405.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции задержали более 20 человек по факту пожара в Болу

В Турции задержали 28 человек по факту пожара на горнолыжном курорте

© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Двадцать восемь человек задержаны по факту пожара на горнолыжном курорте в Турции, унесшим жизни 78 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, администрация не была готова к рискам, не приняла во внимание риски пожара, не подготовилась к ним заранее.
В ночь на 21 января огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были арестованы ряд чиновников региона, в том числе владелец отеля, который возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.
"Мы сделали и делаем все необходимое, чтобы наши граждане почувствовали, что они не одиноки в эти трудные дни. Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. В отношении семи человек были приняты решения о судебном контроле", - заявил турецкий лидер, выступая в среду в парламенте страны.
По его словам, расследование выявляет, что администрация отеля не приняла во внимание риски пожара, не подготовилась к ним заранее.
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил персонал в трагедии
26 января, 11:00
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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