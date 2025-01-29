https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996038813.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Воронежской области спустя 11 часов, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:11:00+03:00
2025-01-29T08:11:00+03:00
2025-01-29T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Воронежской области спустя 11 часов, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он. Опасность атаки БПЛА была объявлена во вторник в 20:14 мск и продлилась 11 часов 20 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области спустя 11 часов отменили опасность атаки БПЛА