https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996038813.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Воронежской области спустя 11 часов, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:11:00+03:00

2025-01-29T08:11:00+03:00

2025-01-29T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Воронежской области спустя 11 часов, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он. Опасность атаки БПЛА была объявлена во вторник в 20:14 мск и продлилась 11 часов 20 минут.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность