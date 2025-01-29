https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035965.html

В Ленинградской области сбили беспилотник

В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025

В Ленинградской области сбили беспилотник

Над Ладожским озером сбили дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:04:00+03:00

2025-01-29T07:04:00+03:00

2025-01-29T07:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ладожское озеро

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Над Ладожским озером сбили дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html

ладожское озеро

ленинградская область

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко