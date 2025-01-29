https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996035965.html
В Ленинградской области сбили беспилотник
В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025
В Ленинградской области сбили беспилотник
Над Ладожским озером сбили дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:04:00+03:00
2025-01-29T07:04:00+03:00
2025-01-29T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ладожское озеро
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Над Ладожским озером сбили дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
ладожское озеро
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ладожское озеро, Ленинградская область, Всеволожский район, Александр Дрозденко
В Ленинградской области сбили беспилотник
Губернатор Дрозденко: над Ладожским озером сбили беспилотник