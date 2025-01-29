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В Петербурге легковушка врезалась в стену дома - РИА Новости, 29.01.2025
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10:04 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/avariya-1996055695.html
В Петербурге легковушка врезалась в стену дома
В Петербурге легковушка врезалась в стену дома - РИА Новости, 29.01.2025
В Петербурге легковушка врезалась в стену дома
Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в стену дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, двое его пассажиров погибли, сам... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:04:00+03:00
2025-01-29T10:04:00+03:00
происшествия
авто
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в стену дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, двое его пассажиров погибли, сам водитель и еще один пассажир доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 2.35 мск в среду на Лесном проспекте, 1. "Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управление и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в стену дома. В результате ДТП погибли два пассажира: 19-летний молодой человек и неустановленный мужчина", – говорится в сообщении. Водитель и еще один пассажир, его ровесник, госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге легковушка врезалась в стену дома

Легковой автомобиль врезался в стену дома в Санкт-Петербурге, двое погибли

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области На месте ДТП на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге
На месте ДТП на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в стену дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, двое его пассажиров погибли, сам водитель и еще один пассажир доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла около 2.35 мск в среду на Лесном проспекте, 1.
"Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управление и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в стену дома. В результате ДТП погибли два пассажира: 19-летний молодой человек и неустановленный мужчина", – говорится в сообщении.
Водитель и еще один пассажир, его ровесник, госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.
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